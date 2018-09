Seitz unter den besten 20 der Welt

Das Aalener Mountainbiketeam zeigt sich erneut in guter Verfassung. Nur ein Sturz auf dem technischen Kurs in Lenzerheide verhindert ein noch besseres Ergebnis als Position 17 für Aline Seitz. Rémi Laffont (FRA/27) kämpft beim Marathon lange um seine Startposition zu verbessern und beendet die Weltmeisterschaft auf Position 84.

Es herrschte Volksfeststimmung bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Lenzerheide. 30 000 Zuschauer wurden von der in der Höhe gelegenen Schweizer Bikeregion gezählt und sie sorgten für eine großartige Atmosphäre für alle Nationalfahrer.

Eine davon war Aline Seitz, und die junge Mountainbikerin aus dem Aalener Team durfte sich bei den Weltmeisterschaften natürlich auch im Schweizer Nationaltrikot vor ihren Landsleuten präsentieren. „Es war einfach großartig hier Rennen zu fahren. Überall Kuhglocken, klatschende Menschen in Fünferreihen, so macht Mountainbiken einfach Spaß“, schwärmt die Aargauerin. Ihr Rennen verlief bis auf eine Unachtsamkeit in der letzten Runde absolut nach Plan. Von Startposition 50 aus ging sie ins Rennen und arbeitete sich binnen zwei Runden sehr schnell unter die Besten 25.

Danach hieß es durchatmen, um für die Schlussphase noch Körner zu besitzen. Seitz zeigte ihr Körpergefühl, konnte gegen Rennende nochmals stark aufdrehen und kam bis auf zehn Sekunden an Position zwölf heran. Dann war es jedoch eine Unachtsamkeit, die sie in einer Abfahrt vom Rad zwang und vier Positionen kostete. Platz 17 stand am Ende zu Buche und Seitz darf damit absolut zufrieden sein.

„Im Ziel, direkt nach dem kleinen Crash war ich erst einmal sehr traurig. Aber ich war auch total erschöpft und kann nun mit etwas Abstand sehen, dass ich meinen Job gut gemacht habe“, so Seitz.

Andere Vorzeichen bei Rémi Laffont über die Marathondistanz

Beim WM-Rennen von Rèmi Laffont waren die Vorzeichen etwas anders, denn er sah über 150 Athleten am Start über die Marathondistanz vor sich stehen.

Man sollte meinen ein Marathon ist lange genug, um nicht vom Start abhängig zu sein, doch der Franzose musste viel Kraft investieren, um Positionen in Auronzo di Cadore zu gewinnen: „Es war direkt nach dem Start sehr eng und im ersten langen Anstieg musste ich des Öfteren vom Rad da Chaos herrschte. Ich habe mein Bestes gegeben aber mit Platz 84 kann ich nicht wirklich zufrieden sein“, so Laffont.

Der Kletterkünstler verbessere seine Position nahezu im Minutentakt und als er auf Position 70 liegend in die letzten 30 Kilometer ging, da war einfach keine Kraft mehr vorhanden, um noch weiter nach vorne zu fahren. Die Teamchefin resümiert nach den ersten zwei WM-Teilnahmen ihrer Sportler eine durchaus positive Bilanz: „Beide haben ihr Bestes gegeben und bis zum Zielstrich gekämpft. Man muss auch betrachten, dass nur ungefähr 150 Sportler weltweit bei einer WM für ihre jeweiligen Länder teilnehmen dürfen. Diese Athleten sind also bereits die Besten der Welt, sodass eine Teilnahme bereits zu werten ist. Unser Team ist vier Mal in den verschiedenen Distanzen vertreten und die ersten Beiden haben ihre Aufgabe sehr gut gemeistert“, so Kerstin Thum nach den beiden Wettkämpfen ihrer Schützlinge.