Seit acht Monaten Ostalb statt Ukraine

Ihre Arbeit bei den Maltesern und ihre ehrenamtliche Hilfe für ukrainische Geflüchtete ist das, was Victoriia Shchur Leben in Deutschland jeden Tag aufs Neue mit Sinn erfüllt. Seit dem 7. März lebt die Ukrainerin mit ihren zwei Kindern auf der Ostalb.

Kurz nach ihrer Ankunft in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) hatte sie Bernd Schiele, ehrenamtlicher Mitarbeiter bei den Maltesern, kennengelernt. Durch den Kontakt zu Schiele hat sie eine Stelle bei den Maltesern bekommen und unterstützt seitdem die Integrationsarbeit für ukrainische Geflüchtete. „Ich gehe meiner Arbeit hier mit Leidenschaft nach“, sagt Shchur. Für sie sei Arbeit bei den Maltesern nicht einfach nur ein Job.

Aktuell betreut sie mehrere Projekte für geflüchtete Ukrainerinnen. In Kursen der Maltester bilden die Frauen sich weiter, um in zertifizierten Berufen arbeiten zu können. „Der erste Kurs für Krankenpflegehelferinnen steht kurz vor dem Examen“, so Shchur. Ein weiterer Kurs zur Anerkennung der Qualifikation von ukrainischen Krankenschwestern startet demnächst.

Doch nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern auch im Privaten engagiert sich Victoriia für andere Menschen. „Wir haben verschiedene Hilfsprojekte, um Ukrainer hier zu unterstützen.“ Denn hier Ukrainern zu helfen, sei auch das Beste für die Ukraine. Dabei habe sie auch die Unterstützung von vielen anderen Leuten aus Deutschland oder Kasachstan erlebt. „Wir teilen dieselben Werte und Ansichten und arbeiten nicht nur ehrenamtlich zusammen, sondern sind inzwischen auch Freunde.“ Durch den Freundeskreis sei hier inzwischen ihre zweite Heimat, der ihr auch durch schwierige Zeiten geholfen habe.

„Ich habe eine andere Wohnung gesucht und das war kompliziert“, sagt Victoriia. Aber sie wolle sich nicht beklagen. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Eltern telefoniere und die Bomben fallen höre, bemerke sie, wie klein doch solche Probleme im Vergleich zu denen in der Ukraine seien.

Sie selbst war vor kurzem in der Ukraine aufgrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Sie hat dort Absprachen zum Transport kranker Menschen nach Deutschland getroffen, die dann nach Deutschland gebracht werden. Zusätzlich hat sie die Nutzung der Spendengelder sowie der gespendeten Geräte kontrolliert, die sie hier in Deutschland gesammelt haben. Diese sind an ein ukrainisches Krankenhaus gegangen. In Kiew hat sie auch ihren Mann getroffen, der in der Ukraine geblieben ist. Aber auch wenn die Stadt ihre Heimat ist, hatte Shchur ein ungutes Gefühl dort zu sein. „Ich war hin- und hergerissen. Zum einen ist es meine Heimat, aber es war nicht sicher dort.“

In der Ukraine ist die Infrastruktur durch den Krieg stark zerstört. Bei ihrem Aufenthalt habe es öfters Stromausfälle gegeben. Daher ist sie dankbar, auf der Ostalb in Sicherheit zu sein. Auch wegen ihrer beiden Kinder. Die beiden gehen inzwischen hier zur Schule. Bis Ende des Schuljahres will Shchur die Entwicklung in der Ukraine abwarten und dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergehe. „Wenn der Krieg vorbei ist, kehren wir zurück.“