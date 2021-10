Seit 60 Jahren Netzwerk in Sachen Haushalt

Der Orstverband Aalen des DHB – Netzwerk Haushalt, der Berufsverband der Haushaltsführenden, hat das Jubiläum 60 Jahre DHB Aalen mit der Ehrung langjähriger Mitglieder im Hotel Goldenes Lamm in Unterkochen gefeiert. Nach der Begrüßung durch die zweite Vorsitzende Beate Dambacher blickte die erste Vorsitzende Ingrid Janas auf die Vereinsgeschichte zurück.

Am 13. Februar1961 war es zur Gründung des Ortsverbandes Aalen gekommen. Acht Aalener Frauen waren die Gründungsmitglieder, darunter Klara Ensslin, die damalige Leiterin der Frauenarbeitsschule, und Else von Gleich, die zur ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Als 1963 von den Gerichten Hausfrau als Beruf anerkannt wurde, entstanden in der Folge beim Deutschen Hausfrauenbund (DHB) hauswirtschaftliche Lehrgänge mit staatlicher Prüfung. Einige der ersten Absolventinnen, die im Anschluss daran die Fachklasse für Meisterinnen der Hauswirtschaft besuchten, gründeten am 8. Deztember 1987 die Fachgruppe für Hauswirtschaft im Ortsverband Aalen. Von 1984 bis 2011 haben insgesamt 420 Frauen und Männer den DHB-Lehrgang besucht und der überwiegende Teil davon hat an der Berufsabschlussprüfung zum Hauswirtschafter/zur Hauswirtschafterin erfolgreich teilgenommen.

2008 startete das Projekt „Homeservice Ostalb“, eine Qualifizierungsmaßnahme für Hauswirtschafterinnen, gefördert von der EU. Daraus gründete sich der Verein „Ihr Alltagslichtblick“ mit dem Angebot qualifizierter Unterstützung im Alltag.

Janas dankte allen, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit über so lange Zeit dazu beigetragen hätten, dass nun der 60. Geburtstag gefeiert werden könne. Auch in Zukunft werde ein abwechslungsreiches Programm mit Besichtigungen, Reisen, informativen Vorträgen und geselligen Stunden angeboten werden.

Von der Landesvorsitzenden Ursula Knupfer gab es ebenfalls Glückwünsche zum Jubiläum. Nach einem festlichen Mittagessen erfolgte die Ehrung der Jubilare 2020/2021mit Urkunden. Ute Frau Hommel entführte die Mitglieder in das Reich der Märchen, bevor der stimmungsvolle Tag bei Kaffee und Kuchen ausklang.

Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Ursula Barth; für 40 Jahre Annetraud Held, für 30 Jahre Charlotte Hachtel, Ruth Weber, Gisela Kunz und Ulrike Ritter; für 25 Jahre Edeltraud Diemer, Sophie Hänle, Amelie Kahler und Ursula Knupfer; für 20 Jahre Joachim Fischer und Ursula Francz; für zehn Jahre Maria Kolb, Andrea Beurer, Hedwig Hägele, Sonja Krieg und Elke Katharina Müller.