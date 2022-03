Seit 60 Jahren beim Roten Kreuz aktiv

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat der DRK-Ortsverein Wasseralfingen wieder sein Jahresauftaktfest in der „Liederhalle“ in Hofen feiern können. Ortsvereinsvorsitzender Klaus Weber begrüßte die Mitglieder, die der Einladung gefolgt waren, und stellte die Sanitätsdienste und die sonstigen Einsätze des Ortsvereins in den vergangenen Jahren vor. Bei der anschließenden Ehrung konnten zahlreiche Mitglieder für langjährige aktive Dienste ausgezeichnet werden.

Die Wasseralfinger Bereitschaftsleiterin Claudia Vaas erhielt von Kreisbereitschaftsleiter Philipp Schappacher eine besondere Ehrung, nämlich die Ehrennadel des DRK-Kreisverbands Aalen für ihre vielseitigen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Für fünf Jahre im aktiven Dienst des Deutschen Roten Kreuzes wurden Maria Lahres, Cora Stieglitz, Nicole Stieglitz, Bernd Mansel, Lea Hoffmeister, Mia Hoffmeister, Birgit Katz, Yaren Tosun, Thomas Augustin, Kay Hoffmeister und Leon Stieglitz geehrt. Seit zehn Jahren engagieren sich Annette Freundorfer, Annika Klaus und Yvonne Weichselgartner aktiv im DRK-Ortsverein Wasseralfingen, seit 15 Jahren sind es Jessica Oberdorfer, Diana Tann, Lukas Frankenreiter, Jessica Augustin, Nicole Weichselgartner und Kristian Treska.

25 Jahre lang verrichten Christine Köhler, Elfriede Kroboth, Ingrid Weber, Susanna Hradek und Jürgen Sorg ihren aktiven Dienst, seit 30 Jahren tun dies Marion Steininger und Alexander Wolfmaier.

Schließlich wurden Werner Weichselgartner für 35 Jahre, Ute Reichersdörfer für 40 Jahre, Claudia Vaas und Marianne Seibold für 45 Jahre, Alois Hradek für 55 Jahre sowie Siegfried Gräßle und Willibald Richter für sage und schreibe 60 Jahre aktiven Dienstes beim Deutschen Roten Kreuz geehrt.