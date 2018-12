Großeinsatz in Ehingen: Ein Mitarbeiter des Alb-Donau-Klinikums hat am Dienstag um 16.14 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Grund waren Dämpfe, die sich von einer Toilette ausgehend ausgebreitet hatten. Die Spitalstraße wurde in der Nähe der Klinik gesperrt, ebenfalls abgesperrt war der Haupteingang zum Krankenhaus. Feuerwehrleute mit Atemmasken waren im Einsatz.

Die Dämpfe wurden laut Stadtbrandmeister Oliver Burget freigesetzt, weil zwei Chemikalien, vermutlich Kloreiniger, miteinander reagiert haben.