Renate Schnepf ist seit 40 Jahren an der Hochschule Aalen. Seit September 1978 arbeitet sie in der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik. Neben ihren Aufgaben in den Studiensekretariaten war sie außerdem acht Jahre die stellvertretende Beauftragte für Chancengleichheit an der Hochschule. Schnepf war zudem während ihrer Hochschulzeit vier Jahre lang Senatsmitglied der Hochschule und im Personalrat als Personalvertretung der Hochschule Aalen aktiv. Sie vertrat die Interessen der Beschäftigten auch zeitweise als Personalratsvorsitzende.