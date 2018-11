„Sie sind für uns seit 25 Jahren ein wichtiger Begleiter und die Schule profitiert von Ihnen!“ Mit diesen Worten hat die Rektorin der Kocherburgschule, Anita Stark, dem Freundeskreis der Schule gedankt. Dieser feierte mit einem kurzweiligen Programm sein 25-jähriges Bestehen.

Beschwingt begrüßt wurden die Gäste in der Mensa der Schule von Leonie Zoller, Nicolai Schurr und Jonas Fahnenbruck vom Saxofon-Ensemble Oberkochen. Die Vorsitzende des Freundeskreises, Daniela Bachert, unterstrich, in den vergangenen 25 Jahren seien die Mitglieder in vielfältiger Weise für die Kinder der Schule da gewesen. Es habe immer ein positives Miteinander gegeben.

Dieter Matzik stellte die Arbeit der Initiative vor, die sich auf Anregung von Erich Holzwarth seit einigen Jahren der Erhaltung der Kocherburgruine verschrieben hat. Die Kocherburg, die Namensgeberin der Unterkochener Schule, wurde 1645 im 30-jährigen Krieg von schwedischen Truppen zerstört, die Mauerreste sollen der Nachwelt erhalten werden.

„Auch wir suchen die Schätze im Verborgenen“, knüpfte Rektorin Anita Stark an die Arbeit des Vereins an und erzählte kurzweilig und spritzig aus dem Leben der Kocherburgschule. Dazu hatten Andreas Fiedler und Samuel Friedl ein unterhaltsames Video produziert, das die Unterstützung des Freundeskreises für die Schule visualisierte und mit viel Beifall aufgenommen wurde.

Ortsvorsteherin Heidi Matzik sprach von der vielfältigen und kreativen Arbeit der Schule und lobte sie als einen wunderbaren Lernort, an dem die Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben gelegt würden. Dazu gehören auch die Lesepatinnen Renate Stotzka, Uta Rudolph, Susanne Köngeter, Karin Probst, Bärbel Gerstner, Bruni Kolbe und Brigitte Haigh, die Woche für Woche in der Bücherei mit von Lehrern ausgewählten Schülerinnen und Schülern das Lesen trainieren, darunter solchen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. „Dabei kommt so viel zurück“, strahlte Renate Stotzka.

Der Göppinger Berufsschullehrer Karl-Otto Kaiser machte in einem kurzen Vortrag deutlich, dass Eltern den größten Einfluss darauf haben, was aus ihren Kindern einmal wird. Einen größeren als Lehrer und Unterricht, denn in der Familie würden die entscheidenden Kompetenzen und Einstellungen ausgebildet. Sie sei deshalb eine Bildungsinstitution. Aber die Familien bräuchten auch Hilfestellungen – und die fänden sie in der Kocherburgschule.