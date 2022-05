Seit 20 Jahren im eigenen Geschäft erfolgreich

Sie hat schon zahlreichen Kunden die Haare gewaschen und ihnen eine neue Frisur verpasst. Die Rede ist von Meral Emir. Die beliebte Aalenerin, die in der türkischen Partnerstadt Antakya geboren wurde, feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen ihres eigenen Geschäfts. Einen Namen hat sie sich vor allem mit ihrem Salon im Westlichen Stadtgraben gemacht, den sie seit zehn Jahren führt und der sich mittlerweile zu einem erfolgreichen Familienunternehmen entwickelt hat. Überdies ist die 51-Jährige ein Beispiel dafür, wie Integration gelingen kann.

Dass Meral Emir einmal gemeinsam mit ihren drei Töchtern Leyla (29), Linda (27) und Zeyna (22) einen Friseursalon führen wird, hätte sie nie gedacht. Denn ursprünglich wollten sie andere Wege gehen. Ihr eigener Weg sei indes schon sehr früh klar gewesen, sagt Meral Emir, die 1975 mit ihren Eltern im Zuge der Gastarbeiter-Welle nach Aalen kam. Den Traum, Friseurin zu werden, verwirklichte sie Mitte der 80er-Jahre, als sie im Salon Gold im Reichsstädter Markt ihre Ausbildung begann und wo sie einige Jahre gearbeitet hat. Ab 1995 war die damals noch zweifache Mutter schließlich in Teilzeit im damals frisch eröffneten Geschäft von Franziska Gold im Aalener Albstift beschäftigt, wo ihr auch die Leitung übertragen wurde.

Nach der Geburt ihrer dritten Tochter wurde der Wunsch, sich selbstständig zu machen, immer stärker. Diesen hat sie sich schließlich trotz dreier kleiner Kinder im Jahr 2002 erfüllt, als sie das Geschäft im Albstift übernommen hat. Parallel dazu öffnete sie einen zweiten Salon im damaligen Laden Pantalone in der Friedhofstraße gegenüber dem evangelischen Gemeindehaus, in dem heute ein Barber-Geschäft seinen Sitz hat. Schnell habe sich der 80 Quadratmeter große Salon, in dem 16 Mitarbeiter beschäftigt gewesen seien, für ihr Vorhaben als zu klein erwiesen. Um ihr Konzept eines Friseurladens mit Kosmetik und Wellness zu verwirklichen, sei sie deshalb auf der Suche nach einem größeren Standort gewesen.

Viele Alternativen habe sich Meral Emir, die in der Vergangenheit mehrfach bei Friseurwettbewerben auf Landes- und Bundesebene erfolgreich war, angeschaut. Unter anderem das traditionsreiche ehemalige Eisen-Kayser-Gebäude, in dem heute das Geschäft MusikA seinen Sitz hat. Mit seinen über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sei das dreistöckige Gebäude allerdings zu groß gewesen. Die Überlegung, Flächen an Einzelhändler unterzuvermieten, die hier Schmuck oder Bekleidung anbieten, habe sie schnell verworfen.

Per Zufall sei sie schließlich auf die frei gewordene Fläche im Westlichen Stadtgraben aufmerksam geworden, auf der einst das Autohaus Spiegler seine Fahrzeuge ausgestellt hat. Dass hier einmal ein Friseursalon einzieht, sei anfangs für den Inhaber nicht infrage gekommen, erinnert sich Meral Emir. „Er wollte hier lieber Einzelhandel ansiedeln.“ Mit viel Überredungskunst konnte sie ihn schließlich doch überzeugen.

Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, habe sie nie bereut. Auch nicht während der schwierigen Corona-Zeit. Glücklich sei sie auch, dass alle drei Töchter in das neun Mitarbeiter zählende Geschäft eingestiegen sind. Die 29-jährige Leyla, die selbst eine Ausbildung zur Friseurin gemacht hat und eigentlich in der Türkei studieren wollte, hat mittlerweile die Führung im Salon übernommen und ist für das Management und die Rezeption zuständig. Die 27-jährige Linda ist gelernte Friseurin, hat ein abgeschlossenes BWL-Studium und hilft im Salon immer wieder aus. Hier ist auch ihr Ehemann Musa beschäftigt, der nach einer Ausbildung in der Türkei laut Meral Emir zu den besten Barbern gehöre. Teil des Familienunternehmens ist auch die 22-jährige Zeyna, die im Salon als Kosmetikerin arbeitet.

Dass sie ihren Traum verwirklichen konnte und seit zwei Jahrzehnten erfolgreich ist, ist für Meral Emir nicht selbstverständlich. Neben ihrem Ehrgeiz und ihrem Fleiß habe sie das ihrer Familie zu verdanken, die ihr stets den Rücken gestärkt habe. Ein großes Dankeschön geht auch an ihr Team, auf das sie sehr stolz sei und an ihre Kunden, von denen sie viele seit ihrer Lehrlingszeit begleiten würden. Für diese möchte sie zu ihrem 20-jährigen Bestehen eine große Show mit einigen Überraschungen auf dem Gelände des Autohauses Spiegler veranstalten. „Der Termin steht allerdings noch nicht fest“, sagt Meral Emir. Neuerungen wird es in naher Zukunft auch mit Blick auf den Salon geben. Welche, will die 51-Jährige, die immer wieder für innovative Ideen bekannt ist, nicht verraten.

Wünschen würde sich Meral Emir mehr Wertschätzung für den Friseurberuf. „Sobald die Preise erhöht werden, schlägt uns Unverständnis entgegen.“ Doch hinter einem „bisschen Haarschnitt“ und ein „bisschen Strähnen“ stecke viel Arbeit und viel Herzblut. Die Unkosten wollen gedeckt sein, sagt Meral Emir, die darüber hinaus ihre Mitarbeiter so bezahlen möchte, dass sie später auch eine gute Rente bekommen. Der Job sei ohnehin unterbezahlt. Das sei auch ein Grund, warum es immer schwieriger werde, Lehrlinge zu finden. In der Pflicht sei für die 51-Jährige auch der Staat. Deshalb fordert das Friseurhandwerk auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Die bereits gestartete Petition werde auch Meral Emir unterstützen und ihre Kunden um Unterschriften bitten.