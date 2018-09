Seit 20 Jahren eine Adresse für Musiker

Mit 40 Quadratmetern Verkaufsfläche in Wasseralfingen fing’s an, nun sind es 500, direkt am Eingang zur Aalener Fußgänger- und Einkaufszone: Der Musikladen MusikA feiert seinen 20. Geburtstag. Am Samstag gab es Klavierklänge, richtig groß gefeiert wird am Mittwoch mit Angelo Kelly und seiner Familie. Dann heißt es „Irish Summer“ auf dem Sparkassenplatz.

MusikA öffnete seine Pforten 1998 in Wasseralfingen, wo Inhaber Armin Abele hauptsächlich traditionelle Musikinstrumente verkaufte. Ständig wurde der Verkaufsraum vergrößert und im Lauf der Jahre zog das Musikgeschäft in die Aalener City direkt an der Bahnhofstraße/Ecke Reichsstädter Straße. 2012 zog das Geschäft ins heutige, gegenüberliegende Geschäftshaus in der Bahnhofstraße. Neu dazugekommen ist die Post-Filiale und der VfR-Fanshop unten.

Der direkte Kontakt zu den Kunden, egal ob professionelle Musiker, Musiklehrer, deren Schüler oder einfach zu den interessierten Hobbymusikern sei ihm immer enorm wichtig gewesen, erklärt Abele. Fachwissen und eine qualifizierte Beratung seien dabei selbstverständlich. Zudem finde man im Sortiment nur Artikel, die „wir ohne Wenn und Aber empfehlen können“.

Die Zeiten für den Einzelhandel würden nicht leichter, erklärt Abele. Deshalb freue er sich sehr beispielsweise über junge Kunden, die Wert auf Beratung und Service legten.

MusikA feiert sein Jubiläum mit den Instrumentenwochen, am 21. Oktober ist zum sechsten Mal der Ostalb-Instrumenten-Flohmarkt, zu dem laut Abele Käufer aus dem ganzen Südwesten kommen. Er findet in der Sängerhalle in Wasseralfingen statt – da also, wo die MusikA-Geschichte begonnen hat.