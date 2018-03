Sehr Erfolgreich: Qualifikation für Hofener Kunstradfahreinnen

Der Auftakt der Kreismeisterschaften der Schüler im Kunst- und Einradfahren fand in Mergelstetten statt. Der RKV Hofen nahm mit je einer Mannschaft im Kunst- und Einrad und zwei Einer-Kunstradfahrerinnen erfolgreich teil.

Den Beginn für den RKV Hofen machten die Sportlerinen Laura Meiß und Enie Vetter, die bei den Schülerinnen D im Einer-Kunstradfahren starteten. Meiß stellte im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich höhere Schwierigkeit auf. Sie fuhr ihre Übungen hochkonzentriert und konnte damit einen guten vierten Platz erkämpfen. Nicht weniger konzentriert legte Vetter ihre Kür dar. Trotz einem starken Teilnehmerfeld in ihrer Altersklasse erreichte sie, mit nur wenig Punkten Abstand auf den ersten Platz, den zweiten Podestplatz. Als nächstes startete die Vierer-Mannschaft im Einrad in der Besetzung mit Sophie Händel, Eva Thesen, Lotta und Emma Bäuerle. Man konnte nur staunen wie die Mädchen in diesem Jahr gearbeitet haben. Hochkonzentriert, mit viel Körperspannung brachten sie ihre Kür vor und landeten auf dem ersten Platz.

Den Abschluss bildete die ViererKunstradmannschaft in der Besetzung mit Laura Franke, Sophie Hauser, Amelie Seeling und Sarah Thesen an. Mit neuer Kür und deutlich mehr aufgestellten Punkten als im Vorjahr wollten die Mädchen die angestrebte Qualifikation zur BWM schaffen. Die Anspannung war groß und die Konzentration deutlich spürbar. Doch die Mädchen spulten ihre Kür ab und schafften zum ersten Mal die ersehnte Qualifikation zu den Württembergischen Meisterschaften. Für die Bezirksmeisterschaften, die am 14. April stattfinden, heißt es nun noch das Gekonnte zu festigen, um die persönlichen Bestleistungen noch weiter zu verbessern.