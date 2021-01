Segenspakete an „Segenshaltestellen“ mitnehmen

„#hellerdennje – Die Welt braucht eine frohe Botschaft!“ lautete das Motto der 63. Aktion des Dreikönigssingens der katholischen Kirche Aalen, das aufgrund der Corona-Pandemie digital und kontaktlos stattfinden musste. Das Sternsingerteam von Sankt Maria sowie das Team aus Salvator hatten sich für Segenspakete mit Segenstütchen, Segensaufklebern und Kreidestücken entschieden. Diese haben zunächst alle angemeldeten Haushalte per Post beziehungsweise Einwurf erhalten.

Aufgrund des anhaltenden Interesses und vieler Nachmeldungen war aber schnell klar, da muss noch etwas anderes her. Und so sind aus den Segenspaketen sogenannte Segenhaltestellen entstanden, an denen man sich die Segenspakete ansehen und bei Bedarf mit nach Hause nehmen kann. Die Haltestellen befinden sich in allen katholischen Kirchen in Aalen wie auch in der evangelischen Stadtkirche Aalen und stehen nun noch bis Ende Februar zur Verfügung.

Nachdem die Sternsinger die Menschen nicht zu Hause besuchen konnten, war es ihnen umso wichtiger, allen Interessierten einen digitalen Gruß zu hinterlassen. Dieser ist jederzeit auf dem Yotube-Kanal der katholischen Kirche Aalen unter dem Link www.youtube.com/watch?v=iIXJPKFlkxI abrufbar.