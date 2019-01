Segeltaxi zieht durch die Kneipen

Die Band Chum Chum Rubbins spielt am kommenden Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Bar Noir in Aalen zu Gunsten der Benefizaktion Segeltaxi. Der Eintritt ist frei, Spenden und ein „Kultureuro“ pro Getränk gehen zu Gunsten der Benefizaktion Segeltaxi.

Seit über zehn Jahren gibt es die Benefizaktion Segeltaxi. Im Juni 2009 fand das erste Event am Bucher Stausee statt. Neben dem Segeln und vielen anderen Aktionen der Vereine waren immer auch Musiker und Künstler aktiv. Über 30 Auftritte waren es alleine bei den Festivals am See. Auch in Kneipen, Turnhallen und Fußgängerzonen gab es unzählige Künstler, die sich für das Segeltaxi engagiert haben.

Die Spendensumme hat sich im Laufe der Jahre in Richtung 200 000 Euro bewegt. Mit der Aktion „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ konnte seit 2014 weit über 100 Menschen eine betreute Schiffsreise ermöglicht werden, allesamt Familien mit schwerkranken Kindern oder verwaiste Familien.

Besondere Konzertreihe

Zehn Jahre Segeltaxi, so dachten sich die Macher, das muss gefeiert werden. Zum Auftakt gibt es eine ganz besondere Konzertreihe in Aalener Kneipen. Ein großer Teil der beteiligten Bands stand schon mal für das Segeltaxi auf der Bühne. Von November 2018 bis März 2019 gibt es jeden Monat ein „Jubiläumskonzert“. Nach den Konzerten im November und Dezember folgt nun in der Bar Noir das dritte Konzert der Reihe.

Chum Chum Rubbins arbeiten schon zwei Jahrzehnte an der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihres kantigen Garagenjazz’ – ein Antipode zum glattgeputzten Konservenjazz. Stilistisch fundiert die Musik im afroamerikanischen Funk, Soul und Jazzrock der 70er-Jahre, bedient sich jedoch immer diverser anderer Zutaten aus U- und E-Musik.

Ein Stück für Flöte und Klavier von Johann Sebastian Bach ist, so die Meinung der Band, im Prinzip das gleiche wie eine Maceo-Parker-Interpretation der Beatles auf Original Oberkrainer. Nicht anders bei den Eigenkompositionen, in denen entweder der Prominenz gehuldigt wird oder die helfen sollen, das Schlimmste abzuwenden, indem dem Sensenmann einfach eine Suite gewidmet wird. Wer denkt, dass im Konzert ein klebriger „Esopudding“ angerührt oder ein laues Fusionlüftchen á la Weltmusik umherweht, der liegt falsch. Vielmehr kulminiert die geerdete Musik von Chum Chum Rubbins in einem explosiven Feuerwerk, das regelmäßig in Tanzdarbietungen des zuhörenden Publikums gipfelt.