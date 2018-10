Segeltaxi feiert in Aalener Kneipen

Als Benefit für die Aktion Segeltaxi steht am Samstag, 3. November, um 20 Uhr die Formation We Are? in der Bar Noir in Aalen auf der Bühne. Damit startet die Benefizaktion Segeltaxi eine besondere Konzertreihe: Zum zehnjährigen Bestehen gibt’s eine „Kneipenturnee“.

Im Spätherbst 2008 wurde die Benefizaktion auf den Weg gebracht. Im Juni 2009 fand dann das erste Event am Bucher Stausee statt. Neben dem Segeln und vielen anderen Aktionen der Vereine waren immer auch Musiker und Künstler aktiv. Über 30 Auftritte waren es alleine bei den Festivals am See. Auch in Kneipen, Turnhallen und Fußgängerzonen gab es unzählige Künstler, die sich für das Segeltaxi engagiert haben. Fast 200 000 Euro Spenden sammelte die Aktion. Mit der Aktion „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ konnte seit 2014 weit über 100 Menschen eine betreute Schiffsreise ermöglicht werden, allesamt Familien mit schwer kranken Kindern oder verwaiste Familien.