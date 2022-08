Segeln für ein bisschen Zukunftshoffnung

Eine Woche gemeinsam mit Trauernden, die einen nahen Familienangehörigen verloren haben und Trauerbegleitern des Malteser Kinderhospizdienst Aalen – nach zwei Jahren coronabedingter konnte das Segeltaxi gemeinsam mit dem Kinderhospizdienst Ostalb wieder ein Schiff chartern und zehn Familien eine betreute Freizeit auf der Adria nahe Kroation ermöglichen.

Sophie Eger aus Nördlingen war mit Ihrer Mutter und ihren Geschwistern zu Gast. Es sei besonders schön zu sehen, wie die Kinder aus unterschiedlichen Familien schon im Bus aufeinander zugegangen sind und so sehr schnell eine Gemeinschaft entstand, berichtet sie. Am ersten Vormittag konnten die Familien in Rijeka an Bord der MS Sveti Vid gehen und zum ersten Etappenziel, der Insel Cres auslaufen. Ob beim Baden im Meer, beim Basteln oder Musizieren oder bei gemeinsamen Abendspaziergängen im Hafen habe die Gruppe sehr schnell zusammengefunden. Am ersten Tag schon sei ein gemeinsames Segeltaxi-Lied entstanden, das immer wieder angestimmt wurde.

Die Route führte die Gruppe über Mali Losinj und Rab nach Krk. Bei der gemeinsamen Schiffchen-Aktion, bei der jeder ein selbst gestaltetes Papierschiff für die Verstorbenen ins Wasser lassen durfte, oder in zahlreichen Gesprächen der Teilnehmer hatte die Gruppe die Möglichkeit, das Erlebte aufzuarbeiten, so Eger.

An den letzten Reise-Tagen habe das Wetter nicht ganz so mitgespielt. Wegen Bora, einem sehr starken Wind, habe das Schiff nicht zum nächsten Hafen ausgelaufen und keine Bade-Buchten ansteuern können. Aufgrund des Wetters sei es am letzten Tag direkt zurück nach Rijeka gegangen.

„Es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute anders zurückkommen als sie aufs Schiff gehen“, erklärt Eger nach Ende der Reise. „Man kann nicht genau vorhersagen wie sie sich verändern, aber vielleicht hat jeder ein bisschen mehr Hoffnung für die Zukunft. Oder man sieht, dass es andere Menschen gibt, denen es genauso geht und dass man mit der Situation nicht alleine ist.“ Vielleicht ist es auch einfach das Gefühl, sich einmal zurückzulehnen, aus dem Alltagsstress herauszukommen und eine ganz besondere gemeinsame Zeit zu erleben.