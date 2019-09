Segeln: Ein Dalkinger auf Kurs

Bei spätsommerlichen Temperaturen und einer leichten Brise absolvierten die Bucher Stausee-Segler die letzte Jahresregatta 2019. In zwei Wertungsklassen kämpften 12 Segelboote um gute Platzierungen

Nach langer und gründlicher Vorbereitung mit vielen Sitzungen war Anfang des Jahres der Zusammenschluss der am Bucher Stausee beheimateten beiden Segelvereinen, Seglervereinigung Ellwangen SVE und Aalener Segelclub Württemberg SCAW, als Segelvereinigung Ostwürttemberg e. V. (SVO-2017 e. V.) vollzogen. Die SVO-2017 veranstaltete die traditionellen Absegelregatta am Bucher Stausee. Dazu hatten sich am Sonntagmorgen insgesamt zwölf Segelcrews mit ihren Segelbooten am Vereinsgelände eingefunden.

Bei der Steuermannbesprechung herrschte fast vollkommene Windstille somit war die Festlegung des Segelkurses fast ein Lotteriespiel. Die Regattaleitung hatte Bahnmarken (Bojen) eines Dreieckkurses abgesteckt und startete im Anschluss das Teilnehmerfeld zum ersten Wertungslauf. Auf dem See spürten die Segler eine leichte Windbrise und versuchten den Windhauch optimal in eine Vorwärtsbewegung der Segelboote mit Absegeln des vorgegebenen Kurses umzusetzen. Da sich die Windverhältnisse vor dem zweiten Wertungslauf nicht merklich veränderten, verkürzte die Regattaleitung die Bahn als sogenannten Up- and Down-Kurs. Nach fast drei Stunden auf dem See bei wärmender Spätsommersonne und einer schwachen Brise Wind, der für Segler relevanten Antriebsenergie, war auf dem Vereinsgelände ein gemeinsames Mittagessen vorbereitet. Dieses wurde begleitet von fachgerechten Analysen über unterschiedliche Situationen während der Regatta. Für die Segler war es äußerst schwierig ohne die Hilfestellung des Windes die erforderlichen Segelmanöver ohne Behinderung anderer Boote beziehungsweise ohne Berührung einer Bahnmarke (Boje) umzusetzen.

Jugendliche begeistern

Bei der abschließenden Siegerehrung überreichte der Regattaleiter traditionsgemäß allen Teilnehmern eine Urkunde. Die Plätze 1 bis 3 der Wertungsklassen „Jollen“ und „Kieljachten“ belegten folgende Teilnehmer: In der Klasse „Jollen“ siegte Erik Wiedenhöfer auf „Teeny“, den zweiten Platz belegte die Crew Renate Schur/Klaus Müller auf „Laser II“ und die Einhandseglerin Sabrina Queren auf „Laser“ wurde Dritter. Ganz besonders erfreulich war der ersten Platz des Jugendlichen Erik Wiedenhöfer auf „Teeny“. Wiedenhöfer wurde durch den Regattaleiter mit einem „mach` weiter so“ animiert und vielleicht können mit seinem Sieg weitere Jugendliche des Vereins zu einer Teilnahme bei den nächsten Wettfahrten begeistert werden.

In der Klasse „Kieljachten“, umgangssprachlich bei den Seglern mit „Dickschiffen“ bezeichnet, siegte souverän die Crew Kirsten Mittag/Harald Müller auf „Aquila“. Den zweiten Platz sicherte sich der ohne Vorschoter angetretene Horst Lischke auf einer „Viva 600“. Der dritte Platz war hart umkämpft und am Ende hatte die Crew Rudi Kollmann/Patrick Sonderen auf „First 22“ knapp die Nase vorn.