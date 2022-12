Sechtaringer nur ohne Gegner siegreich

Bei der 4:29-Niederlage in Korb hat der Ringer-Oberligist AC Röhlingen nur den Kampf in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm (kg) kampflos gewinnen können. Zu stark waren die Korber Löwen an diesem Kampfabend. Alexander Maier musste im letzten Kampf eine schmerzhafte Verletzung hinnehmen, die mit einem Besuch in einem Stuttgarter Krankenhaus endete.

Bis 57 kg griechisch-römisch war der Korber Catalin Vitel eine Nummer zu groß gegen Jonas Stark (AC). Mit 16:0 nach 2.27Minuten war die technische Überlegenheitsniederlage besiegelt. Für Johannes Kessel konnte der ACR keinen Gegner stellen, 130kg freistil, er wurde kampfloser Sieger. Stefan Maierhöfer (ACR), 61 kg Freistil, fand gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Enrico Baumgärtner keine Einstellung und verlor nach 4.31 Minuten entscheidend auf Schultern (12:0).

Bis 98 kg griechsich-römisch konnte Dennis Wolf (AC) trotz einer herrlichen Vierer-Wertung nicht gegen den starken Daniel Mezger gewinnen. Nach sechs Minuten stand es 10:5. Nach anfänglicher Führung konnte Adrian Maierhöfer (AC), 66 kg griechisch-römisch, diese nicht weiter ausbauen und musste in der zweiten Kampfhälfte noch Punkte abgeben und verlor den Kampf mit 6:4. Erstmals in der Oberliga brachte der ACR Micheil Tsikovani bis 86 kg Freistil. Die Stuttgarter Vorstädter stellten, wie eingangs erwähnt, keinen Gegner. Es waren die letzten und einzigen Punkte an diesem Abend für den AC aus Röhlingen. Erik Schweter (AC) verlangte seinem Gegner Angelo Baumgärtner, 71 kg Freistil, alles ab. Am Ende hatte Schweter aber mit 0:4 Punkten das Nachsehen. Bis 80 kg griechisch-römisch musste Leo Winter (AC) dem routinierten David Wagner eine 2:17-Überlegenheitsniederlage überlassen. Auch Dominik Liesch (ACR), 75 kg A griechsich-römisch, musste die Überlegenheit von Felix Rohrwasser anerkennen und verlor nach zwei Minuten mit 0:15 Punkten. Alexander Maier (AC) verletzte sich nach knapp einer Minute gegen den fair ringenden Asadullah Nemati, 75 kg B Freistil, so schwer, dass er den Kampf aufgeben musste. Am Ende musste die Heimfahrt mit einer deutlichen 4:29-Pleite angetreten werden. Nun heißt es am kommenden Samstag beim Heimkampf gegen Musberg noch mal alles geben. Die zweite Mannschaft aus Röhlingen konnte in Unterelchingen (Bezirksklasse) einen 28:26-Sieg mit nach Hause nehmen und bleibt Tabellenzweiter.