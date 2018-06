Sechstklässler aus Aalen rockt Mathe-Wettbewerb

Daniel Meiborg, Schüler der Klasse 6b des Schubart-Gymnasiums hat bei einem Mathe-Wettbewerb alle Baden-Württemberger hinter sich gelassen.

Nach zwei hervorragenden Vorrunden stand Daniel am Samstag im Finale des diesjährigen Pangea-Wettbewerbs der Mathematik. Er ließ im Finale in Ludwigsburg alle Konkurrenten aus dem Bundesland hinter sich und wurde Erster. Im deutschlandweiten Vergleich landete er auf Platz 18.

Seit 2007 wird dieser Wettbewerb für Mathematik bundesweit für die Klassen 3 bis 10 durchgeführt. Knapp 100 000 Schüler treten in der Vorrunde an. Pro Klassenstufe qualifizieren sich die ersten 500 Schüler für die Zwischenrunde. Dann wird nochmal mächtig gesiebt, denn für die Endrunde bleiben bundesweit nur noch 60 Schüler pro Klassenstufe übrig. An sechs Standorten in Deutschland treten die Finalisten gegeneinander an.

Das Aufgabenspektrum übersteigt das, was in einem normalen Mathematikunterricht gelehrt wird, bei weitem. Die Aufgaben sind anspruchsvoll, in der Zwischenrunde sogar sehr anspruchsvoll und das Finale ist nur etwas für absolute Mathe-Cracks.