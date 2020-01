Sechsjähriger wird bei Unfall verletzt und muss ins Krankenhaus

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Unfall verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte einem anderen Auto die Vorfahrt genommen.

Am Freitag gegen 17.40 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Auto die L1084 in Richtung Aalen. An der L1076 will sie in Richtung Ebnat abbiegen und missachtet die Vorfahrt eines, aus Richtung Ebnat kommenden, 36 Jahre alten Mannes. Im Einmündungsbereich kommt es dann zum Unfall. Dabei wurde der sechsjährige Mitfahrer im Auto des 36-Jährigen durch den ausgelösten Airbag verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.