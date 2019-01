Traditionell hat der Schwimmverein Bietigheim sein mittlerweile 34. 24-Stunden-Schwimmen veranstaltet. Mit dieser immer beliebter werdenden Breitensportveranstaltung für Jedermann geht es nicht darum, 24 Stunden zu schwimmen, sondern innerhalb dieser Zeit beliebig lange zu schwimmen. Unterbrechungen sind erlaubt, so lange und so oft man will. Auch die DLRG Ortsgruppe Ellwangen ging an den Start und übernachtete dabei gemeinsam in einem Wohnwagen.

Dieses Mal waren sogar sieben Teilnehmer mehr mit von der Partie. So machte sich eine 16-köpfige Gruppe, angeführt vom Technischen Leiter Tobias Tschunko sowie dem Trainer Michael Rehe am Samstagvormittag auf den Weg, um rechtzeitig zum Startschuss um 14 Uhr da zu sein. Die Wiederholungstäter aus dem vergangenen Jahr hatten ganz klar das Ziel, dieses Mal mehr Kilometer auf den „Tacho“ zu bekommen als im vergangenen Jahr.

Im Einzelnen wurden folgende Leistungen erzielt: Jonathan Schirle und Michael Rehe je 28500 Meter, Janina Werlein, Alina Haas und Christian Köder je 20550 Meter, Amelie Eberhardt 15000 Meter, Mina Mayer 14300 Meter, Tobias Tschunko 14000 Meter, Elias Hoyer 13000 Meter, Alina Sekler 13300 Meter, Martin Powolny 11400 Meter, Hanna Ungerer 11150 Meter, Verena Ehret 10400 Meter, Jens Bödeker 10100 Meter, Vincenz Powolny 8900 Meter, Clemens Powolny 5500 Meter. Summe: 245750 Meter = 245,75 Kilometer.

Bei der Siegerehrung war die Überraschung groß, als verkündet wurde, dass die DLRG Ortsgruppe Ellwangen mit 245750 Metern den ersten Platz errungen hatte. Bei 16 Teilnehmern entspricht dies eine durchschnittlichen Schwimm-Leistung von über 15 Kilometern pro Kopf.

Noch größere Augen gab es bei der Verkündung des dritten Platzes der Familienwertung, der von der Familie Powolny mit 25850 Metern belegt wurde. Bei drei Schwimmern sind das immerhin 8617 Metern pro Kopf.

Mit einem Vorsprung von 550 Metern auf den zweiten Platz konnten Alina Haas und Janina Werlein in der Damenwertung gemeinsam den ersten Platz mit jeweils 20550 Metern belegen. Auch bei der Herrenwertung fuhren die DLRGler Jonathan Schirle und Michael Rehe einen Doppelsieg mit jeweils 28500 Metern ein.