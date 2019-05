Sechs Medaillen LAC-Langstreckler

Mit seinem Team von 13 Läufern hat der LAC Essingen ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe über die Distanz von zehn Kilometer auf der Straße bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Mössingen mitreden wollen. Neben sechs Medaillen, einmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze, konnten die Essinger Läufer teilweise neue Saison- und persönliche Bestleistungen erzielen.

Ein Rundkurs durch die Innenstadt, der viermal durchlaufen werden musste sollte in den verschiedenen Altersklassen die Meister ermitteln. Auf dem flachen aber verwinkelten Kurs war durch zahlreiche Zuschauer für Stimmung gesorgt

Fabian Stillhammer läuft zu Silber

Der Schnellste des Essinger Team war wieder einmal Bernd Ruf. Der 34 Jahre alte Essinger lief auf den 20. Platz (36:52 Minuten). Für eine Überraschung sorgte Fabian Stillhammer in der U 20. Er konnte sich in 39:09 Minuten Silber erlaufen. Eine weitere Einzelmedaille ging auf das Konto von Siegfried Richter. Aus Teamgründen startete der 55 Jahre alte Richter in der Altersklasse M 45. Er holte sich überraschend Silber. Die dritte Medaille ging an Günther Maslo (M 65). Er holte sich in seiner Altersklasse in 46:40 Minuten Bronze. Alexander Götz (M 40) und Ernst Wolf (M 70) hatten dagegen etwas Pech. Sie landeten jeweils knapp auf dem vierten Platz in ihren Altersklassen. Die weiteren Einzelplatzierungen der Essinger Läufer: Helmuth Zekel (M 35), Steffen Böhm (M 45) jeweils fünfter Platz, Stefan Donn (M 35) und Gerhard Emmenecker (M 45) jeweils sechster Platz, Albert Bartle (M 55) 10. Platz, Franz Marschik (M 60) 9. Platz und Roland Pfeiffer (M 60) 12. Platz. Die Mannschaft der Altersklasse M 35 macht das Triple perfekt. Nach den Erfolgen in den Jahren 2017 und 2018 ging auch 2019 die Meisterschaftstitel im Team nach Essingen. Alexander Götz, Helmuth Zekel und Stefan Donn liefen zum dritten Titelgewinn hintereinander. In der Addition aller Zeiten durften Siegfried Richter, Steffen Böhm und Gerhard Emmenecker sich die Silbermedaille in der Altersklasse M 40/M 45 umhängen lassen. Franz Marshik, Günther Maslo und Roland Pfeiffer in der Altersklasse M 60/M 65 wurde ebenfalls mit Silber dekoriert.