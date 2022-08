„Tschüss, alle schlimmen Dinge“ - Sechs Familien machen sich auf Schatzsuche

Seit 2014 gibt es das Projekt „Segeltaxi – Familien aufs Boot“. Nach langer Corona-Pause konnte der Motorsegler in diesem Jahr nun endlich erneut in See stechen. Sechs Familien waren mit an Bord.

Mitten auf dem Meer irgendwo zwischen der kroatischen Insel Krk und der Hafenstadt Rijeka treibt ein Boot mit der Strömung. Ein kleines Mädchen mit feuerroten Haaren und Sommersprossen tritt auf die Badeleiter und setzt ein Papierschiff ins Wasser. Dieses hat es zuvor selbst gefaltet und anschließend mit Begriffen wie „Sterben“, „Verschwinden“ und „Ertrinken“ beschriftet.

Als es von der Badeleiter zurück aufs Boot klettert, verabschiedet es sich für alle hörbar und mit einem strahlenden Lächeln der Erleichterung von ihren Sorgen. „Tschüss, alle schlimmen Dinge!“ – damit spricht sie aus, was die meisten denken und eine wundervolle Reise neigt sich langsam dem Ende zu.

Doch was ist das eigentlich für eine Reise, bei der kleine Mädchen so reflektiert mit derart ernsten Themen umgehen? Es handelt sich um eine besondere Reise, die Reise mit dem Segeltaxi, einer Benefizaktion zugunsten kranker Kinder. Im Rahmen des Projekts „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ wird ein großes Schiff gechartert und Familien mit kranken Kindern oder wieder gesunden Kindern wird eine einwöchige Reise durch die kroatische Adria ermöglicht.

Die Idee zur Aktion Segeltaxi hatte der damals siebenjährige, krebskranke Hannes Schiele. Welch großer Erfolg sein Projekt geworden ist, konnte er nicht mehr miterleben.

Eine Woche Aufatmen, eine Woche Lebensqualität, eine Woche auf der Sonnenseite des Lebens. Professionell betreut wird die Aktion durch den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen.

Segeltaxi ist die Idee von Hannes Schiele. Er starb im August 2008 mit neun Jahren an Leukämie. Mit sieben Jahren gründete Hannes seine „Firma“ Segeltaxi, deren Ziel es war, Gäste mit dem Segelboot über den Bucher Stausee zu fahren, dafür Geld zu nehmen, wie ein richtiger Taxifahrer und die Einnahmen für Menschen zu spenden, die es dringend benötigen. Leider konnte er seine Idee nicht mehr selbst umsetzen.

Viele Vereine und Institutionen aus dem Ostalbkreis haben 2009 die Segeltaxi-Idee aufgegriffen. Seit 2014 wird aus den Spenden das Projekt „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ finanziert. Die Kooperation mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen besteht seit 2015. Nach langer Corona-Pause konnte der Motorsegler in diesem Jahr nun endlich erneut in See stechen.

Mit dabei waren sechs Familien, begleitet durch ein vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen gestelltes Betreuerteam. Die Reise stand unter dem Motto „Schätze“, ein Begriff, der zunächst plump klingen mag. Was soll man sich unter dem Begriff „Schätze“ schon vorstellen, wenn der Alltag vom Klinikstress und von Sorgen geprägt ist?

Schätze sind vielseitig

Doch schon schnell zeigte sich, dass sich die Familien auf eine gemeinsame Schatzsuche einlassen würden und immer wieder wurden die Teilnehmer positiv überrascht, an welcher Stelle sie einen Schatz für sich entdecken konnten. Klar, am Meer lassen sich viele Schätze entdecken, wie glänzende Muscheln, Schneckenhäuser oder schöne Steine, auch selbstgebastelte Schätze, wie zum Beispiel Perlenbänder sind nicht zu verachten.

Doch reichten die entdeckten Schätze weit über das Materielle hinaus. Für den einen war es die Erkundung kleiner Insel-Städtchen, für den anderen waren es die ruhigen Momente in einsamen Buchten, wieder ein anderer betrachtete die besonderen Begegnungen mit der Tierwelt als seinen persönlichen Schatz.

Den glänzendsten aller Schätze konnte man jedoch im gemeinsamen Lachen und im gemeinsamen Weinen finden, im Teilen tiefster Gedanken und im Teilen der Ängste, in neu entstandenen Freundschaften, in der Gewissheit im Gegenüber jemanden zu haben, der versteht. Der Weg aus einem sorgenvollen Alltag in eine gemeinsame Unbeschwertheit.

Und so steht nun das Mädchen mit den feuerroten Haaren und den Sommersprossen auf der Badeleiter und hat in der Schatzkiste ihres Herzens viele neue Eindrücke und Erfahrungen verstaut. Sie hat für sich erkannt, dass es an der Zeit ist, schwere Lasten, die tagtäglich zu viel Platz in ihrem Herzen einnehmen, loszulassen.

Sie setzt ihre Sorgen aufs Wasser und die 6 Familien sehen ihr dabei zu, alle irgendwie mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Ein zuversichtlicher und hoffnungsvoller Blick in die Zukunft ist überall auf dem Schiff zu spüren.

Ein unterhaltsames Programm erwartete die vielen Gäste und Besucher der Segeltaxi-Benefizaktion am Bucher Stausee.