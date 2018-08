Scoring-Power für die Merlins

Brion Rush ist der nächste Neuzugang der HAKRO Merlins Crailsheim für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL). Der Guard spielte vergangene Saison für die BG Göttingen und legte dort mehrere Bestwerte in Sachen Punktausbeute auf.

Insgesamt war Rush siebtbester Scorer der BBL 2017/2018 (16,4 Pkt/Spiel) und hatte als Topscorer seiner Mannschaft maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Göttinger. Wirft man einen genaueren Blick in die Statistik, zeigt sich gar, dass kein Spieler der Liga einen besseren Punkteschnitt pro 40 Minuten Spielzeit aufwies (26,1). Auch 5,2 Dreier/40 Minuten bedeuteten einen Ligabestwert. „Seine Offensivstärke ist unglaublich, zudem bringt Brion Erfahrung auf dem höchsten Level mit. Ebenso wichtig ist und bleibt aber, dass ein Spieler zu unserer Spielidee und zum Rest des Teams passt“, so Headcoach Tuomas Iisalo.

Merlins-Sportdirektor Enskat: „Brion ist exakt eines der Puzzlestücke, die wir noch gesucht haben. Wir haben den gesamten Sommer über den Markt gecheckt, um am Ende genau solche Spieler mit der Qualität von Ben Madgen und Brion Rush als Ergänzung zu unserem Team zu finden. Brion ist ein waschechter Scorer, der zudem aber teamorientiert agiert und in einem System wie dem von Tuomas seine Stärken entfalten können wird.“ Rush wird am kommenden Wochenende in Crailsheim eintreffen und somit voraussichtlich beim Testspiel gegen Ehingen (22. August, 19.30 Uhr) seinen ersten öffentlichen Auftritt für die Merlins haben.