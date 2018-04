Sconvey meldet Insolvenz an

In Königstraße und Bahnhofstraße hat es Wechsel in einigen Ladengeschäfte gegeben – und einige stehen noch an. Statt der Damenbekleidungsläden Cecil und Esprit sind nun ein Ein-Euro-Shop und ein Männerfachgeschäft in der Königstraße vertreten. Innerhalb der Bahnhofstraße ziehen der Textildiscounter Kik und die Metzgerei Bühler um. Das Modegeschäft Marco hat geschlossen.

Zurück in die Königstraße: Seit einigen Wochen hat der Schum EuroShop aus Dettelbach eine Filiale eröffnet.