Schwuppdiwupp im Mittelalter

Ritter trifft Popsängerin beim „Premierenchaos mit Nebenwirkungen“: Ganz schön kreativ, spielfreudig und auch witzig haben die Kids der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb (STOA) ihre ganz eigene und ganz schön turbulente Geschichte erfunden, entwickelt und einstudiert. Was sich hinter dem Titel so alles verbirgt, haben sie jetzt im Theater auf der Aal präsentiert.

Vier Monate lang haben die STOA-Kids gemeinsam mit Brigitte Himmer mit theaterpädagogischen Spielen und Übungen kennengelernt, was es heißt, Theater zu spielen und wie Schauspielarbeit abläuft.

Und sie haben dabei voller Begeisterung mitgemacht, freut sich die Regisseurin. Gemeinsam haben sich die Nachwuchsschauspieler eine spannende Story ausgedacht – eine Zeitreise ins dunkle Mittelalter. Axelle Lefeuvre, Hanna Meiser, Paul Spreitler, Sara Viszokay, Elena Cudic, Zelma Majorovits und Judith Feldmann spielen folgende Geschichte: Katie ist eine berühmte Sängerin, die es allen Recht machen will. Bei der Premierenprobe kommt es zu einem Zwischenfall. Aus Versehen wird die vom coolen Techniker Joe erfundene Zeitmaschine aktiviert. Und – schwuppdiwupp – landet sie nicht nur im Mittelalter, sondern auch noch in einem Brunnen. Dann gibt es eine Parallelszene. Die Sängerin wird natürlich vermisst, eine Wahrsagerin und ein Detektiv kommen ins Spiel. Auch er landet im Mittelalter. Ein Ritter wird von einem eifersüchtigen Burgfräulein verfolgt. Es wird immer turbulenter, der Ritter verliebt sich und den Ausflug von Katie und dem Detektiv ins Mittelalter glaubt natürlich niemand. Die Zeitreisenden wissen aber sehr wohl, dass alles ganz real war. Zumal sie in der Gegenwart auf einen Nachfahren des Ritters treffen….