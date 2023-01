Schwungvoller Jahresausklang der LAC-Läufer

375 Teilnehmer haben am Silvestertag den Weg nach Mergelstetten gefunden, um beim dortigen Silvesterlauf das Jahr ausklingen zu lassen. Auch für 14 Läuferinnen und Läufer des LAC Essingen stand der Silvesterlauf im Mittelpunkt. Mit Thomas Schamberger und Alexander Götz wirbelten über die zehn Kilometer auch zwei Essinger am Ende mächtig an der Spitze mit.

Stark besetzt war der Hauptlauf über die zehn Kilometer Distanz. Mit dabei auch zwölf Läufer des LAC Essingen. In einem spannenden Rennen konnte Thomas Schamberger und Alexander das Tempo der Spitzengruppe mitgehen. Am Ende reichte es für Schamberger zum vierten Gesamtplatz (37:53 Minuten) und zum Tagessieg in der sehr starkbesetzten Altersklasse M 30.

Alexander Götz (M 40) wurde in 37:56 Minuten Gesamtfünfter und gewann souverän seine Altersklasse. Tagessiege in ihren Altersklassen sicherten sich Gerhard „Emma“ Emmenecker (M 60) in 46:51 Minuten und Ernst Wolf in der Altersklasse M 70 in 53:34 Minuten. Jeweils Zweite wurden in ihren Altersklassen Jean-Pierre Sedita (M 35) in 40:08 Minuten, Stefan Donn (M 50) in 42:05 Minuten, Reiner Lutz (M 55) 42:39 Minuten. Knapp am Podest als Vierte liefen Regine Herrmann (W 55) und Edmund Hetzel (M 60) vorbei. Hans-Peter Lang (M 50) und Rainer Strehle (M 55) wurden in ihren Altersklassen Fünfte. Ralf Damrat finishte auf dem zehnten Platz der Altersklasse M 55.

Über die 5,4 Kilometer-Strecke sicherte sich Melanie Dangelmaier den Tagessieg in der Altersklasse W 40. Franz Marschik (M 60) konnte das Sportjahr 2022 auf dem zweiten Platz abschließen.