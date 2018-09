Schwungvoll gegen Ravensburg

Die Oberligaringer der KG Fachsenfeld/Dewangen empfangen am Freitag um 20.30 Uhr in der Dewanger Wellandhalle den Tabellendritten von der KG Baienfurt/Ravensburg. Nach dem Unentschieden am Wochenende gegen den Tabellenzweiten RSV Benningen will man den Schwung und die Motivation mitnehmen, um in der eigenen Halle das Punktekonto zu füllen.

Dabei wird wieder mit einer Bestbesetzung angetreten um einen erfolgreichen Kampfabend zu gestalten. Im Vorkampf kämpft die ebenfalls siegreiche Reservemannschaft um 19 Uhr gegen die bisher ungeschlagenen Ringer des TSG Nattheim. Auch hier soll der Schwung nach dem erfolgreichen Kampf gegen den KSV Aalen mitgenommen werden, um sich in das obere Tabellendrittel zu kämpfen. Begonnen wird der Kampfabend schon um 17 Uhr mit dem Jugendkampf der KG Fachsenfeld/Dewangen gegen die Jugend der TSG Nattheim. Hier sind die beiden Mannschaften auf gleicher Augenhöhe, was einen interessanten Kampfabend verspricht.