Schwungvoll: Aalener Tanzpaar feiert Erfolge

Das Aalener Tanzpaar Vera Zuleger und Alfons Henne vom TSC Aalener Spion konnte bei den „German Open Championships“ (GOC) in Stuttgart als viertbestes deutsches Paar einen ihrer größten Erfolge feiern. Sogar den amtierenden Landesmeister ließen sie klar hinter sich.

Bereits eine Woche dominierte das Aalener Tanzpaar beim souveränen Turniersieg in Enzklösterle über drei Runden das stark besetzte Feld nach Belieben. Die GOC ist das weltgrößte Tanzsportturnier und findet jährlich in der Stuttgarter Liederhalle und dem angrenzenden Hotel Maritim statt. Weit über 5000 Tanzpaare aus aller Welt waren vertreten. Dieses Weltranglistenturnier war qualitativ besser und stärker besetzt als die Weltmeisterschaft auf Mallorca.

Das Turnier der Sonderklasse Senioren Standard, der höchsten internationalen und nationalen Klasse im Tanzsport, bei dem das Paar der Aalener Tanzschule Brigitte Rühl antrat, ging bis spät in die Nacht. Fast 300 Paare waren Start – nur rund die Hälfte qualifizierte sich für die zweite Runde am nächsten Tag in aller Frühe. Unter den Qualifikanten war auch das Aalener Paar, für das mittlerweile die ersten Runden bei solch großen Ereignissen keine großen Hürden mehr darstellen.

Mit tollen Wertungen erreichten die beiden Aalener souverän auch die dritte Runde, die im Beethovensaal der Liederhalle stattfand, die live vom SWR-Fernsehen übertragen wurde. Ab dieser Runde trennt sich langsam die Spreu vom Weizen, denn wer die nächste Runde der letzten 48 Paare erreicht, erhält für das nächste Jahr eine Wildcard für die erste Runde.

Die vierte Runde war das erklärte Ziel von Vera Zuleger und Alfons Henne. Mit höchster Konzentration gingen sie hier an ihre „Arbeit“ und meisterten alle fünf Tänze mit Bravour. Runde vier der letzten 48 Paare war erreicht. Entsprechend losgelöst und frei legten die Beiden nun ihre beste Runde des Turnieres aufs Parkett. Egal ob Langsamer Walzer, Tango oder Wiener Walzer, erst recht im Slow Foxtrott und vor allem im Quickstep konnte das Paar alle elf Wertungsrichter überzeugen und zog ganz klar in die nächste Runde der besten 27 Paare der Welt, ins Viertelfinale ein.

Überglücklich über diesen Erfolg zog das Paar wieder in den Beethovensaal um. Die traumhafte Kulisse gab nun für die fünfte Runde nochmals einen enormen Motivationsschub. In zwei Gruppen wurde um den Einzug ins Semifinale getanzt, für das sich weder Vera Zuleger und Alfons Henne, noch deren aus Augsburg angereisten Trainer Miriam Blume und Michael Sörensen realistische Chancen ausrechneten. Trotz 20 Tänzen in den Beinen und übermächtiger Konkurrenz vor allem aus Italien, konnten die Aalener noch einmal kräftig Punkte sammeln.

14 Paare wurden dann für das Semifinale bestimmt. Vera Zuleger und Alfons Henne waren zwar nicht mehr dabei, wurden aber mit dem Anschlussplatz, Rang 15, für ihr akribisches Training belohnt. Bei der späteren Analyse konnten sie noch feststellen, dass lediglich zwei Kreuze fehlten, um doch noch ins Semifinale einzuziehen.

„Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“. Dieser Devise folgend, ist das erfolgreiche Tanzpaar schon wieder in den Vorbereitungen auf die nächsten großen internationalen Turniere. Noch im September stehen Weltranglisten-Turniere in Prag (Tschechien), Bratislava (Slowakei) und im ungarischen Kistelek an bevor es im Oktober gilt, weitere Weltranglistenpunkte in Arnheim (Niederlande), Szombathely (Ungarn) und Platja D´Aro (Spanien) zu sammeln.