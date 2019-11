Schwimmen: Weiter auf Rekordjagd

13 Schwimmer der Aalener Sportallianz haben sich für die Landesmeisterschaften in Neckarsulm qualifiziert. Zwei Staffeln freuten sich über Silber und Bronze. Dreimal war Carolin Morassi die Schnellste in der Offenen Klasse und gewann Silber und dazu noch sechsmal in der Juniorenklasse.

Silber gewann das männlich 4x50-Meter Lagen Staffelquartett mit Ryan Newman (Rücken 28,26 Sekunden), Marco Leipold (Brust 30,55), Tobias Kohler (Schmetterling 26,44) und Julian Morassi (Freistil 23,67). Als Dritte schlug das 4x50-Freistil mixed Quartett an. Hier sprintete Tobias Kohler in 24,39 Sekunden an, Julian Morassi schwamm 24,10 Sekunden drauf, Vanessa Dambacher (26,67 Sekunden) übernahm und übergab an Carolin Morassi (26,77 Sekunden). Überhaupt waren alle sechs ASA- Staffeln unter den ersten Sechs des Landes. In wechselnder Besetzung gingen in den Staffeln an den Start: Golo Böhme, Vanessa Dambacher, Vivien Jocham, Tobias Kohler, Marco Leipold, die Geschwister Carolin und Julian Morassi, die Zwillinge Ryan und Shannon Newman und Darija Schiele. Über 100 und 200 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil war die 19-jährige Carolin Morassi nicht zu schlagen. Sie siegte in der offenen Wertung über 100 Meter Schmetterling in 1:03,12, nur knapp über ihrer Bestzeit und sie stellte in 2:15,87 Minuten über 200 Meter Schmetterling ihren Württembergischen Juniorenrekord neu auf. Auch ließ sie über 100 Meter Freistil nichts anbrennen und siegte in 58,18 Sekunden. Auf der langen Vielseitigkeitsstrecke 400 Meter Lagen wurde sie Vizemeisterin in 4:56,62 Minuten in der Offenen Klasse und über 200 Meter Freistil gewann sie bei den Juniorinnen in 2:06,73 Minuten. Als Startschwimmerin einer 4x50-Meter Freistil-Staffel schraubte sie den Vereinsrekord von Vanessa Dambacher über 50 Meter Freistil, auf 27,06 Sekunden. Sprinter Tobias Kohler schwamm in 24,25 Sekunden zur Junioren-Vizemeisterschaft über 50 Meter Freistil. Mit dieser Zeit reihte er sich als Fünfter in die Offenen Wertung ein. Neun Hundertstel fehlten ihm zu Bronze. Immer nur wenige Zehntel von seiner Bestzeit entfernt schwamm Tobias Kohler die 100 Meter Freistil 54,07 Sekunden und 50 Meter Schmetterling 27,37 Sekunden, womit er Sechster und Neunter bei den Junioren wurde.

Vanessa Dambacher verbesserte sich über 100 Meter Freistil auf 58,36 Sekunden. Im Endlauf bestätigte sie nochmals ihre gute Zeitsteigerung und wurde in Vierte (58,45), nur drei Zehntel fehlten zum Sieg. Zusätzlich wurde sie Meisterin im Jahrgang 2003 über 50 Meter Freistil. Sie gewann in 27,35 Sekunden und über 200 Meter Freistil war sie noch nie schneller als 2:08,52 Minuten, damit wurde sie Jahrgangs-Vizemeisterin. Wieder schnell unterwegs über seiner Paradestrecke 200 Meter Freistil war Julian Morassi. Er stieg nach 1:56,95 als 5. aus dem Wasser. Über 100 Meter Freistil war er mit 54,30 Sekunden noch nie schneller in dieser noch kurzen Herbstsaison. Der Teamälteste Marco Leipold steigerte ebenfalls seine Bestzeit über 100 Meter Brust auf 1:09,46 Minute und schwamm sich auf den zehnten Platz in der Offenen Klasse. Rückenschwimmerin Shannon Newman stand zweimal im Jahrgang 2002 über 200 Meter Rücken und Lagen ganz oben auf dem Treppchen und schwamm über 200 Meter Lagen eine Bestzeit (2:33,39). Vizemeisterin wurde sie über 100 Meter Rücken und mit Bestzeit von 1:03,62 Minute über 100 Meter Freistil schrammte sie am Podest auf Platz 4 vorbei. Ryan Newman stand im Endlauf über 100 Meter Rücken und schlug als 7. an. Silber im Jahrgang 2002 nahm er für 50 Meter Rücken entgegen und Bronze für die lange 1500 Meter Freistil.

Weiterer Vereinsrekord

Seinen Vereinsrekord schraubte er nun auf 17:14,28 Minuten runter. Neue Bestzeiten, aber knapp am Podest vorbei, gab es über 100 Meter Freistil in 54,94 Sekunden und im 50 Meter Kraulsprint in 25 Sekunden. Zudem verbesserte er den Rekord über 400 Meter Freistil. Vor 30 Jahren stellte ihn Andreas König in 4:23,30 Minuten auf. Ryan Newmans Uhr blieb nach 4:20,42min stehen. Über Bronze im Jahrgang 2004 freute sich Vivien Jocham. Nach 9:57,17 Minuten war ihr Rennen über 800 Meter Freistil zu Ende. Über die 200 Meter Schmetterling landete sie auf Platz 4 vorbei und mit neuer Bestzeit über 400 Meter Freistil (4:46,80) im Gepäck und 5 Einzelrennen für sie nach Hause. Ebenfalls Bronze ließ sich die 14-jährige Darija Schiele für 50 Meter Rücken umhängen. Dreimal steigerte sie ihre Bestzeiten. 50 Meter Freistil schwamm sie in 28,99 Sekunden, 50 Meter Schmetterling in 31,25 Sekunden und 100 Meter Freistil in 1:04,37 Minuten. Im Jahrgang 2005 gehört sie zu den Besten 10 ihres Jahrgangs. Ana Perez-Kelke landete mit neuer Bestzeit über 200 Meter Freistil (2:15,79min) auf dem vierten Platz im Jahrgang 2004. In allen weiteren Freistilrennen erzielte sie neue Bestleistungen, sowie ihre jüngere Schwester Elena bei vier Starts zwei neue Zeitverbesserungen am Ende stehen hatte. Daniil Bachtinov startete über 50 Meter und 200 Meter Brust im Jahrgang 2007. Er wurde, jeweils mit neuer Bestleistung 6. (38,45) über die Sprintstrecke und 8. in 3:04,50 Minuten über die längere Bruststrecke. Golo Böhme wurde 10. in der Juniorenwertung über 200 Meter Freistil und schwamm die kürzere 100 Meter Freistil in 57,43 Sekunden.