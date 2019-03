Schwimmen: TSG-Duo in Heidenheim erfolgreich

Am vergangenen Wochenende ist in Heidenheim das 28. Internationale Schwimmfest ausgetragen worden. In einem starken Teilnehmerfeld mit 800 Teilnehmern gingen 62 Vereine aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Lichtenstein und der Schweiz an den Start. Mit dabei waren auch zwei Schwimmer aus Abtsgmünd.

Der Wettkampf in Heidenheim war der erste für die TSG Abtsgmünd auf der 50 Meter-Strecke in diesem Jahr. Dabei konnten Jonas Riek (2005) und Jannik Neidhart (2006) mit starken Bestzeiten überzeugen.

Jonas Riek startete über die 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil. Dabei erreichte er über 100 Meter Rücken in einer Zeit von 1:33,88 Minuten den elften Platz. Über die 100 Meter Brust schwamm er ebenfalls in einer neuen Bestzeit auf den 14. Platz. Der Platz 22 über die 100 Meter Freistil komplettieren sein Ergebnis. Jannik Neidhart startete über die 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil. Hier konnte er über die 100 Meter Rücken in einer Zeit von 1:48,77 Minuten den 14. Platz erreichen. Über 100 Meter Freistil schwamm er eine neue Bestzeit und erreichte in einer Zeit von 1:25,18 Minuten den 28. Platz.