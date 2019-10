Schwimmen: Selbst Brandenburg ist nicht zu weit

Aalen (an) - Am vergangenen Wochenende hat die Schwimmabteilung der Aalener Sportallianz den 1. Aalener Spion-Cup im städtischen Hallenbad ausgetragen. Mit großem Interesse waren viele Württembergische Vereine nach Aalen gereist und erfreuten sich sichtlich an dem gut organisierten Wettkampf.

Für die rund 20 Vereine gingen eine Menge erstklassige Athleten an den Start, sodass das Niveau des Wettkampfes Meisterschaftscharakter hatte. Auch die Finals auf den 100 Meterstrecken verliehen dem Wettkampf eine besondere Note. Neben den 18 Württembergischen Vereinen, die wie der SC Delphin Aalen, der SV Heidenheim 04, der SV Schwäbisch Gmünd oder die TSG Abtsgmünd aus der näheren Umgebung stammen, reisten auch zwei Vereine aus Baden und sogar Brandenburg nach Aalen. Die meisten Teilnehmer stellte neben der Aalener Sportallianz die SSG Reutlingen/Tübingen, die sich am Ende des Wettkampfes über den Mannschaftspokal freuen durfte. Mit einem knappen Vorsprung siegten diese vor der Aalener Sportallianz.

SC Delphin am Start

Der Nachbarverein SC Delphin Aalen hatte mit Michael Hees einen talentierten jungen Schwimmer am Start. Hees überzeugte in seiner Wertung und holte mehrmals die Goldmedaille. Auch Pauline Heineke, Joshua Funk, Linus Baader, Katja Mohr und Julia Funk sammelten kräftig vorderste Platzierungen.

Der SV Heidenheim schaffte es gleich viermal in die begehrten Finals. Carlotta Kondring startete im 100 Meter Brustfinale und erreichte hier einen guten vierten Platz. Mit Laurin Oberlader sicherte sich der SV Heidenheim 04 über das 100 Meter Freistilfinale den dritten Platz. Lukas Wenzel und Max Kiesel erreichten das 100 Meter Brustfinale und überzeugten in diesem. Lukas Wenzel erreichten einen starken zweiten Platz und Max Kiesel erklomm Platz vier.

Der SV Schwäbisch Gmünd stellte einen sehr homogenen Kader. So schwammen die Athleten durchweg auf gute Platzierungen. Zu erwähnen sind Hannes Schenke, Max Luca Schenke, Tim Klaus, Jan Klein, Lisa Döring, Marlene Wendel, Theodor Kubelke, Lena Hägele, Neele Rapp, Antonius Kubelke und Max Maier.

Kruger ragt heraus

Die TSG Abtsgmünd war mit drei Schwimmern dabei. Herausragend dabei war Stefanie Kruger, die gleich mehrmals in die Medaillenränge schwamm. So sicherte sich Stefanie über 50 Meter Rücken und Freistil den dritten Platz.

Über die 200 Meter Freistilstrecke setzte sie sich mit einem starken Rennen auf Platz zwei durch. Auch ihre beiden Teamkollegen Jannik Neidhart und Maximilian Maier schwammen unter die besten Zehn. Mit überaus erfolgreichen zehn Finalteilnahmen zeigten die Athleten der Aalener Sportallianz bei ihrem Heimwettkampf Präsenz. Hervorzuheben ist hierbei Carolin Morassi, die in ihren beiden Finalteilnahmen über 100 Meter Schmetterling und Freistil, beide Male zur Goldmedaille schwamm.

Auch Darija Schiele siegte in ihrem Rückenfinale mit einem starken Rennverlauf. Ryan Newman holte sich neben dem dritten und fünften Platz auf 100 Meter Rücken und Freistil auch drei starke Vereinsrekorde. Auch seine Vereinskollegin Vanessa Dambacher erklomm im offenen Finale die vorderen Plätze. So sicherte sie sich jeweils einen dritten Platz über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil. Vanessa Dambacher schwamm obendrein einen Vereinsrekord. Marco Leipold schwamm im 100 Meter Brustfinale zu Platz drei. Auch Julian Morassi schwamm ein starkes 100 Meter Lagenfinale und sicherte sich den vierten Platz.