Schwimmen: Schneller als je zuvor

Sechs Schwimm-Staffeln der Aalener Sportallianz sind bei den Internationalen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin an den Start gegangen.

Den Staffelauftakt machte die 4x50-Meter Lagen-mixed-Staffel. Diese Staffel schwamm gleich vier Sekunden (sek) schneller. Ryan Newman stieg gleich mit einem neuen Vereinsrekord (27,68 Sekunden) über 50 Meter Rücken aus dem Berliner Becken. Dann folgte Denis Bachtinov mit der Brustteilstrecke in 30,5 sek und anschließend Carolin Morassi mit 28,9 sek über Schmetterling und Vanessa Dambacher platzierte die Staffel auf Platz 20 nach sehr starken 26,1 sek über ihre Kraulteilstrecke. Bestleistung mit fliegenden Start. In der Besetzung von Vanessa Dambacher, Carolin Morassi, Darija Schiele und Vivien Jocham verbesserte sich diese 4x50-Meter weiblich Freistil-Staffel um zwei Sekunden und belegte damit einen guten Platz 15.

Fliegender Start

Mit fliegenden Start blieb Darija Schiele erstmals unter 28 Sekunden (27,9). Vanessa Dambacher (27,1), Morassi (26,8) und Vivien Jocham (28,3) folgten. Die männlich 4x50-Meter Freistil-Staffel konnte sich um starke vier Sekunden verbessern und trug sich in die Ergebnislisten auf Platz 17 ein. Tobias Kohler, der Kraulsprinter startet mit 24,1 und Julian Morassi legte 23,5 Sekunden nach. Ryan Newman schlug nach 23,9 Sekunden an. Schlussschwimmer Denis Bachtinov zog seine 50 Meter- Teilstrecke in 24,6 Sekunden durch.

Die nächste Staffel, 4x50-Meter Lagen weiblich, schwamm die 14-jährige Darija Schiele (mit Bestzeit von 31,69 Sekunden) über 50 Meter Rücken an. Vanessa Dambacher schwamm ihre Brustteilstrecke in schnellen 35,2 Sekunden nach Hause. Carolin Morassi übernahm den Schmetterlingspart mit 29,3 sek und nach 28,2 sek über die Kraulteilstrecke schlug auf Platz 22 die 15-jährige Vivien Jocham an. Auch die fünfte ASA-Staffel verbesserte sich um drei Sekunden. Hier begann Rückenschwimmer Ryan Newman mit 27,98 und Denis Bachtinov legte 30,3 sek über Brust hin. Sehr schnell über die Schmetterlingsstrecke war Julian Morassi. Er übergab an Tobias Kohler nach 25,7 sek. Sprinter Tobias Kohler schwamm starke 23,7 sek, Bestleistung. Im Mittelfeld auf Platz 24 beendete das Quartett diesen Wettkampf. Zum Schluss legte das ASA-Quartett noch eins drauf und schwamm auf einen zwölften Platz. Die mixed 4x50-Meter Freistil-Staffel begann mit Tobias Kohler und 24,12 sek. Ihm folgten Julian Morassi (23,5), Vanessa Dambacher kraulte (26,6) ihren Part und Carolin Morassi stieg nach 26,4 sek aus dem Becken.