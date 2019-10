Schwimmen: Rieck und May nicht zu stoppen

Bei den Vereinsmeisterschafften der TSG-Abtsgmünd sind 60 Schwimmer ins BEcken gesprungen. Dabei waren Sportler des SC Delphin Aalen, der Aalener Sport Allianz und natürlich der TSG Abtsgmünd

Am Ende des Wettkampftages sind wieder die Staffeln ausgetragen worden. Familie Neidhardt gewann knapp mit einer Zeit von 1:09,83 Minute vor Familie Rieck, mit 1:11,60 min.. Danach waren die Freundschaftsstaffel an der Reihe. Hier gewannen „die Spielerfrauen“ (Hanna May, Frederike Hoyer und Stefanie Kruger) in einer Zeit von 1:00,61 Minute. Bei der abschließenden Siegerehrung wurden die erfolgreichen Schwimmer von Vereinsvorstand Wolfgang Bernlöhr und vom stellvertretenden Bürgermeister von Abtsgmünd, Armin Friedrich vorgenommen. Besonders erfolgreich bei den Einzelwettkämpfen über die verschiedenen Lagen waren Hanna May und Julian Rieck. Sie gewannen in der Gesamtwertung.

Die einzelnen Ergebnisse der Abtsgmünder Schwimmer:

Joanna Richter, (Jahrgang).2007: 1. 50 Meter Delphin 0:46,36; 1. 50 Meter Freistil 0:44,00; 1. 50 Meter Rücken 0:48,33; 1 50 Meter Brust 0:53,22. Taleja Zieker (2004): 1. 50 Meter Delphin 0:36,42; 1. 50 Meter Freistil 0:32,83; 1. 50 Meter Rücken 0:38,17; 1. 50 Meter Brust 0:46,21. Stefanie Kruger (1999 u.ä.): 1.50 Meter Delphin 0:34,63; 2. 50 Meter Freistil 0:31,28; 2. 50 Meter Rücken 0:36,45. Hanna May (1999 u.ä.): 2. 50 Meter Delphin 0:34,64; 1. 50 Meter Freistil 0:29,75; 1. 50 Meter Rücken 0:34,88; 1. 50 Meter Brust 0:37,06. Svenja Zieker (1999 u.ä.): 3. 50 Meter Delphin 0:34,67; 3. 50 Meter Freistil 0:31,69; 3. 50 Meter Rücken 0:40,25; 2. 50 Meter Brust 0:37,81. Maximilian Maier (2008): 1. 50 Meter Delphin 0:47,28; 1. 50 Meter Freistil 0:37,98; 2. 50 Meter Rücken 0:49,76; 4. 50 Meter Brust 0:57,56. Nils Neidhart, (2008): 2. 50 Meter Delphin 0:52,46; 3. 50 Meter Freistil 0:44,14; 6. 50 Meter Rücken 1:01,55; 1. 50 Meter Brust 0:54,94. Julian Rieck (2007): 1. 50 Meter Delphin 0:43,79; 1. 50 Meter Freistil 0:35,84; 1. 50 Meter Rücken 0:40,85; 1. 50 Meter Brust 0:43,14. Dmytro Nagler (2007): 2. 50 Meter Delphin 0:54,15; 2. 50 Meter Freistil 0:41,64; 2. 50 Meter Rücken 0:47,16; 3. 50 Meter Brust 0:54,04. Jannik Neidhart (2006): 1. 50 Meter Delphin 0:43,69; 1. 50 Meter Freistil 0:34,56; 1. 50 Meter Rücken 0:41,30; 1. 50 Meter Brust 0:46,99. Alexander Rieck (2005): 1. 50 Meter Delphin 0:50,59; 2. 50 Meter Freistil 0:42,06; 1. 50 Meter Rücken 0:47,83; 2. 50 Meter Brust 1:02,42. Antonia Wagner (2012): 3. 16 Meter Freistil 0:46,26; 2. 16 Meter Rücken 0:37,41; 2. 16 Meter Brust 0:45,78. Patricia Wagner (2012): 4. 16 Meter Freistil 1:04,41; 3. 16 Meter Rücken 0:39,90; 3. 16 Meter Brust 0:51,74. Lina Kubik (2011): 2. 16 Meter Freistil 0:19,57; 1. 16 Meter Rücken 0:25,76; 2. 16 Meter Brust 0:22,39. Paul Schramm (2008): 5. 50 Meter Freistil 0:45,11; 3. 50 Meter Rücken 0:54,63; 3. 50 Meter Brust 0:56,78. Emma Schramm (2010): 2. 16 Meter Freistil 0:14,44; Sofie Schramm (2010): 4. 16 Meter Freistil 0:16,12; Hugo Junginger (2011): 1. 16 Meter Freistil 0:18,79; 1. 16 Meter Rücken 0:19,66; 1. 16 Meter Brust 0:21,22. David Klein (2010): 4. 16 Meter Freistil 0:16,53; 4. 16 Meter Rücken 0:20,88; 3. 16 Meter Brust 0:16,04. Christian Hoyer (1999 u.ä.): 1. 50 Meter Delphin 0:29,04. Lina Albrecht (2009): 2. 50 Meter Freistil 0:48,26; 3. 50 Meter Rücken 0:53,16; 4. 50 Meter Brust 0:57,85. Marie Stöckelhuber (2009): 3. 50 Meter Freistil 0:54,62; 5. 50 Meter Rücken 1:07,19; 3. 50 Meter Brust 0:56,74. Mia Streit (2009): 4. 50 Meter Freistil 0:56,73; 4. 50 Meer Rücken 1:06,83; 5. 50 Meter Brust 1:17,18. Christian Hammer (2009): 3. 50 Meter Freistil 1:06,94; 3 50 Meter Rücken 1:19,04; 3. 50 Meter Brust 1:26,53.