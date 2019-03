Schwimmen: Newman und Morassi als Frontmänner

Der Aalener Schwimmer Ryan Newman hat auch in diesem Jahr beim Stadtwerke Schwimmen in Heidenheim einen Vereinsrekord über 50 Meter Rücken knacken können. In Wetzlar vor zwei Wochen unterbot Julian Morassi auch seinen Vereinsrekord über 200 Meter Freistil. Erneut zeigten die Jüngsten der Aalener Sportallianz Schwimmer (früher MTV Aalen) tolle Bestleistungen in der der noch jungen 50 Meter-Langbahnsaison.

Im Endlauf über 50 Meter Rücken fiel der Vereinsrekord von Marvin Broer. Vor knapp fünf Jahren schwamm der damals 16-jährige Rückenspezialist Broer auf dieser Distanz 29,47 Sekunden. Nun war Newman ein Hundertstel schneller. Der 16-jährige Newman stand auch über 100 Meter Rücken im Endlauf, den er als Dritter beendete und nur eine halbe Sekunde über dem Vereinsrekord von 1:03,21 Minuten von Marvin Broer blieb.

Knapp an der Zwei-Minuten Grenze scheiterte Julian Morassi bereits bei seinem 200 Meter Freistilrennen in Wetzlar vor zwei Wochen (2:00,88). Damit hatte er dennoch seinen eigenen Vereinsrekord vom Sommer 2018 um fast drei Sekunden deutlich verbessert. In Heidenheim am vergangenen Wochenende stellte er auf den Sprintstrecken 50 Meter Freistil und Schmetterling neue persönliche Bestzeiten auf. Trotz stark reduzierten Training konnte Carolin Morassi gute Zeiten schwimmen. Nur zwölf Hundertstel hinter Platz eins schwamm sie auf Platz zwei im Endlauf über 100 Meter Freistil. Ebenfalls im Endlauf stand sie über 100 Meter Schmetterling und gewann ihn mit einer Steigerung zum Vorlauf um zwei Sekunden in 1:04,79 Minuten.

Hoyer holt Medaillensatz

Die Langstreckenschwimmerin Friederike Hoyer gewann die 400 Meter Freistil, Silber gewann sie über 200 Meter Freistil und auch sie qualifizierte sich über 100 Meter Freistil für den Endlauf und schwamm hier auf den Bronzerang.

Shannon Newman gewann zweimal ihre Jahrgangswertung über 100 Meter und 200 Meter Rücken. Vanessa Dambacher ließ sich im Jahrgang 2003 über 100 Meter Freistil Silber umhängen und schwamm über 200 Meter Freistil Bestzeit. Bronze gewann der 11-jährige Daniil Bachtinov (1:29,95) über 100 Meter Brust im Jahrgang 2007 und hatte sich am Ende auf allen gemeldeten Strecken deutlich verbessert. Vivien Jocham schwamm auf Platz vier über die 200 Meter Schmetterlingstrecke. Teamältester Matthias Oppold gewann die „Holzmedaille“ über 200 Meter Brust. Er schlug nur 1,5 Sekunden über seiner Bestzeit von 2:46,96 Minuten an. Denis Bachtinov schwamm auf Platz sechs in der offenen Wertung über 100 Meter Brust (1:13,44).

Einen guten Start in die Saison hatte die 13-jährige Darija Schiele. Über 200 Meter Freistil verbesserte sie sich um fast zehn Sekunden auf 2:29,53 Minuten. Mit drei erzielten Bestzeiten qualifiziert sich Schiele auch für die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Als Fünfte schlug sie im Jahrgang 2005 über 200 Meter Rücken (2:45,94) an. Golo Böhme schwamm ebenfalls auf den fünften Platz über die 200 Meter Schmetterlingsdistanz. Unter den ersten Zehn platzierte sich auch die Rückenschwimmerin Viktoria Broer über 100 Meter Rücken (1:17,69). Miriam Merkel wurde im Jahrgang 2004 über 200 Meter Brust Neunte in neuer persönlicher Bestleistung.

Zum ersten Mal durfte der Jahrgang 2009 in Heidenheim an den Start gehen. David Gentner belegte Platz sechs über 100 Meter Rücken und Platz acht über 100 Meter Brust. Paula Wilhelm (2006) stieg über 200 Meter Brust als Neunte aus dem Wasser. Anaise Pecher platzierte sich (2002) auf Platz neun über 200 Meter Freistil und Ana Perez-Kelke war ein Platz besser über 200 Meter Rücken. Die Jüngsten im Aalener Sportallianz-Team erzielten zahlreiche Bestzeiten. Am Start waren Sanja Bork, Tom Gentner, Anna-Marie Grasser, Marcia Jimenez, Johannes Klier, Leander und Quirin Pecher, Elena Perez-Kelke und Marc Wimmer..