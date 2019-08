Schwimmen: Morassi und Hoyer „grandios“

„Grandios“, sagt der Trainer der Aalener Sportallianz zum Abschneiden seiner beiden Schwimmerinnen Friederike Hoyer und Carolin Morassi bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Berlin. Zudem stellte er klar, dass das bislang sein bestes Jahr in Aalen (ist seit Herbst 2015 Trainer beim MTV Aalen) war.

Carolin Morassi gewann Gold bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften, zudem Silber, weiter stellte sie einen württembergischen Altersklassenrekord auf und wurde Vierte und Achte in den A-Finals über 200 Meter Schmetterling und 100 Meter Schmetterling. Friederike Hoyer, startete in der offenen Wertung und wurde im Gesamtfeld Neunte und Zehnte über die langen Freistilstrecken und immer in Saisonbestzeit. Dieses Jahr holte sich die 19-jährige Carolin Morassi unangefochten über ihre Paradestrecke 200 Meter Schmetterling mit 2:16,44 Minuten den Titel der Deutschen Juniorenmeisterschaft.

Erster Titel seit 86/87

Den letzten Einzeltitel bei einer DJM holte die frühere Spitzenschwimmerin Claudia Stephan mit ihrem damaligen erfolgreichen MTV-Trainer Peter Stich im Jahr 1986 und 87 nach Aalen. Peter Stich war der Gmünder Erfolgstrainer in den 70er und 80er Jahren und trainiert inzwischen ein junges Perspektiv-Team beim SV Gmünd.

Zuvor in den 70er Jahren waren Aalener DJM-Meister, Ernst Hegele und Anke Skoludek mit ihren damaligen erfolgreichen MTV-Urgestein-Trainern Willi Bretz und Sepp Nuding. Nach über 30 Jahren holte nun wieder eine Aalener Schwimmerin einen deutschen Junioren-/Jahrgangs-Titel.

Zwei Sekunden Vorsprung

Carolin Morassi gewann Juniorengold mit deutlichen zwei Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Als Dritte qualifizierte sich Carolin Morassi für das nachmittägliche A-Finale. Hier steigerte sie sich nochmals um über eine Sekunde auf (2:15,25) und schlug als Vierte an. Überaus zufrieden war sie mit Platz vier, schwamm sie doch alle 50 Meter Teilstrecken konstant und stabil und steigerte ihren Vereinsrekord und schrammte nur hauchdünn um drei Hundertstel am württembergischen Juniorenrekord vorbei.

Über die kürzere Schmetterlingsstrecke schrammte sie nur 18 Hundertstel am Titel der Juniorinnen vorbei und wurde Vizemeisterin in (1:02,01). Selbst in Württemberg war bei den Junioren noch niemand schneller, denn mit dieser Zeit verbesserte Carolin Morassi einen 30 Jahre alten württembergischen Juniorenrekord. Sie hält mittlerweile mehrere württembergische Altersklassenrekorde. Vier Tage lang mussten sich die beiden Aalenerinnen Friederike Hoyer und Carolin Morassi auf ihre Einzelstrecken mit Vor- und Endläufen konzentrieren. Zusätzlich unterstützen beide Schwimmerinnen das Staffel-Team der Aalener Sportallianz noch in drei weiblichen und drei Mixed-Staffeln. Somit hatten beide am Donnerstag ein hartes Wettkampfprogramm abzuarbeiten – Hoyer vier Starts und Morassi fünf Starts. Carolin Morassi bestritt noch ein dritte Einzelrennen. Sie sprang auch über 200 Meter Freistil ins Berliner Becken und wurde Neunte bei den Junioren.

Die Freistilschwimmerin Friederike Hoyer schwamm mit ihrer Zeit von 4:28,78 Minuten ins B-Finale und belegte im Gesamtergebnis Platz 16. Am letzten Wettkampftag stand für Friederike Hoyer die 800 Meter Freistil auf dem Wettkampfplan. Sie stieg nach 9:10,74 Minuten als Neunte der Gesamtwertung zufrieden aus dem Wasser. Für konstant durchgeschwommene 1500 Meter Freistil, die längste Freistilstrecke bei den Beckenschwimmern, wurde sie mit dem zehnten Platz belohnt. Knapp zwei Sekunden über ihrer Bestzeit (2:07,39) über 200 Meter Freistil schlug sie als 25. an.