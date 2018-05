Schwimmen: Morassi im Dauereinsatz in Luxemburg

Vor Kurzem hat Carolin Morassi als Mitglied des Landeskaders mit dem „Team-Baden-Württemberg“ beim Euro Meet in Luxemburg teilgenommen. Dieses Jahr waren wieder namhafte Weltklasseschwimmer am Start. Für Morassi war es nach einem harten Trainingslager Anfang Januar in Innsbruck der erste Langbahnwettkampf in diesem Jahr.

Nach einer langen Busanreise standen am Freitag zwei Rennen auf ihrem Programm. Über 200 Meter Schmetterling qualifizierte sie sich für das B-Finale am Samstagabend. Nach einem sehr langen Freitag beendete sie am späten Abend die 50 Meter Schmetterling mit einem Mittelfeldplatz in 29,38 Sekunden. Samstag früh schwamm sie 200 Meter Freistil sowie 200 Meter Lagen und absolvierte diese Rennen in der offenen Klasse im Mittelfeld.

Dann musste sie sich auf das B-Finale am späten Abend konzentrieren. Dieses Finale beendete sie als Fünfte und belegte im Gesamtklassement Platz 15. Sonntagmorgen hieß es wieder früh aufstehen und über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil an den Start gehen. Auch hier erreichte sie zu Saisonbeginn Plätze im vorderen Mittelfeld und war nach Mitternacht am Montagmorgen nach einem sehr langen Wettkampfwochenende müde wieder in Aalen.