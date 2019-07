Schwimmen: Mit „Flow-Erlebnis“ zu Bestleistungen

In der zweiten Pfingstferienwoche haben sechs Schwimmer mit ihren Eltern, Trainern und einem Teil der Vorstandschaft des SC Delphin Aalens den weiten Anreiseweg nach Kärnten in Kauf genommen, um bei den World Games am Wörthersee bei Klagenfurt am Schwimmwettkampf teilzunehmen. Da diesen Event dieses Jahr in den Pfingstferien lag gehörte ein kleines Trainingslager im Vorfeld mit zum Programm.

Die United World Games sind viel mehr als nur ein Turnier. Die Spiele zählen zu den populärsten Jugendsportevents Europas und locken Jahr für Jahr tausende junge Menschen aus der ganzen Welt an. Sport verbindet, auch wenn Hautfarbe, Herkunft und Religion der Teilnehmer unterschiedlich sind. Die einmalige Atmosphäre besonders bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend unter tausenden Jugendlichen aus über 40 Nationen aller Kontinente sorgten bei den Teilnehmern und Mitreisenden für unvergessliche Momente.

Bei spannenden Schwimmwettkämpfen erzielten alle Schwimmer neue persönliche Bestzeiten auf der 25 Meter Bahn im Hallenbad in Klagenfurt und waren mit den Leistungen und Ergebnissen vollauf zufrieden. Eine Bronzemedaille über 200 Meter Brust in 03:05,34 Minuten konnte Aurel Baader mit nach Hause nehmen. Über seine weiteren Disziplinen in 50 Meter und 100 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust und Rücken schwamm er beachtliche Bestzeiten.

Linus Baader überzeugte über 50 Meter und 100 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit von 58,17 Sekunden und Platz fünf. Auch auf seinen weiteren Strecken über 200 Meter Freistil, 50, 100 und 200 Meter Brust und 50 Meter Rücken zeigte er seine Vielseitigkeit mit Bestzeiten.

Lukas Thaler steigerte sich von Rennen zu Rennen und konnte seine gute Form über die drei Freistilstecken 50 Meter (0:28,31), 100 Meter (01:03,28), 200 Meter über 50 Meter und 100 Meter Brust sowie 50 Meter Rücken unter Beweis stelle.

Sein jüngerer Bruder Simon Thaler, der ebenfalls über die drei Freistildisziplinen an den Start ging, platzierte sich bei starker Konkurrenz im Mittelfeld. Weitere Starts absolvierte Thaler über die 50 und 100 Meter Brust, sowie 50 Meter Rücken und verbesserte sich hierbei enorm.

Wiegand schafft Qualifikation und kann nicht starten

Finja Wiegand, die jüngste Teilnehmerin des SC Delphin ließ mit ihren geschwommenen Zeiten über 50, 100 und 200 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust und Rücken aufhorchen und schaffte die Qualifikationshürde für die Württembergischen Meisterschaften der D-Jugend. Da damit im Vorfeld nicht gerechnet worden war, kann sie nicht mehr an den Meisterschaften in Heidenheim teilnehmen, da sie die vom Verband geforderten 200 Meter Lagen nicht nachweisen kann. Lena Wiegand, die ebenfalls über sechs Strecken an den Start ging, verbesserte sich auf allen Strecken. Trainer Alexander Jung resümiert: „Wie viel Einfluss die Motivation und Stimmung an der sportlichen Leistung hat kann nur schwer bestimmt werden. Sicher ist nur, wer motiviert und zuversichtlich in einen Wettkampf geht, kann seinen Leistung besser abrufen und sprichwörtlich darüber hinauswachsen. Die höchste Stufe einer derartigen Motivation beschreiben Sportler oftmals als sogenanntes „Flow-Erlebnis“. Es gelingt einfach alles und man fühlt sich als ob man die Welt einreißen könne. Und genau dieses Gefühl konnte man zwei Tage lang bei allen Sportlern des SC Delphin beobachten.“