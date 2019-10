Schwimmen: Mit deutlichem Vorsprung

Die Aalener Sportallianz ist beim Karolinger Schwimmfest in Waiblingen nicht zu stoppen gewesen. Bereits Ende August nahmen schon wieder etliche Schwimmer das Training für die Kurzbahnsaison (25 Meter) auf. Am vergangenen Wochenende stand bereits der erste Wettkampf an.

Der 16-jährige Ryan Newman sprang elfmal ins Wasser und drückte seinen eigenen Vereinsrekord über 100 Meter Rücken auf 1:00,46 Minute. Damit wurde er Jahrgangserster und im Finale schlug er als Zweiter an. Zudem gab es drei neue Bestzeiten für ihn und er stand neunmal auf dem Podest. Über 100 Meter Lagen fehlten noch zwei Zehntel zum Vereinsrekord von Marvin Broer mit 1:03,36 Minute. Über 100 Meter Freistil schlug er in neuer Bestzeit von 55:40 Sekunden an.

Einen neuen Vereinsrekord gab es auch über 100 Meter Rücken durch Carolin Morassi. Sie verbesserte ihren alten Rekord um eine Sekunde auf nun 1:05,47. Morassi war neunmal im Einsatz, schwamm immer auf Goldkurs und siegte im 100 Meter Freistil und Rücken-Finale.

Zweite im 100 Meter Freistil-Finale wurde ihre Vereinskameradin Vanessa Dambacher. Sie erzielte eine neue Bestmarke (59,13) und im Endlauf über 100 Meter Lagen und erreichte auch hier Bestzeit von 1:08,20 Minuten und belegte wieder Platz zwei. Sie freute sich über weitere Bestzeiten von 29,82 Sekunden über 50 Meter Schmetterling und über 200 Meter Freistil in 2:13,03 Minuten und über 200 Meter Lagen in 2:30,09 Minuten. Nach 2:00,86 Minuten über die 200 Meter Freistil schlug Julian Morassi an. Er schwamm die beiden 100 Meter Strecken in jeweils einer Minute. Mit geringen Trainingsaufwand gewann er Silber über die „harten“ 200 Meter Schmetterling und Bronze über 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling. Tobias Kohler, derzeit beruflich bedingt auch weniger im Training, nahm Bronze über 100 Meter Lagen entgegen und war bei seinen sechs Starts immer im vorgegebenen Limit seines Trainers. Die 14-jährige Darija Schiele freute sich bei allen acht Starts über acht neue Bestzeiten. Auf der Sprintstrecke 50 Meter Freistil holte sie sich die Bronzemedaille in 29,42 Sekunden und blieb erstmalig deutlich unter 30 Sekunden. Auch waren alle anderen Zeiten deutlich schneller als jemals zuvor. So stieg sie nach 100 und 200 Meter Kraul nach 1:04,73 und 2:25,05 Minuten aus dem Wasser, über alle Rückenstrecken 50 Meter nach 32,64 Sekunden, 100 Meter nach 1:11,28 Minuten und 200 Meter nach 2:36,95 Minuten aus dem Becken. Über die Vielseitigkeitsstrecken 100 und 200 Meter Lagen stehen nun ihre Bestmarken bei 1:16,51 Minuten und 2:43,15 Minuten. Die ein Jahr ältere Ana Perez-Kelke schlug auch bei ihren sieben Starts mit sieben Bestzeiten an. Besonders auf den Kraulstrecken konnte sie sich auf 100 Meter verbessern und hat nun ihre Bestmarke bei 1:03,93 Minuten stehen. Mit 2:18,03 Minuten ließ sie sich in die Jahrgangslisten über die 200 Meter Strecke eintragen. Ihre Schwester Elena startet sechsmal im Jahrgang 2006 und belegte Platz neun auf 100 Meter Freistil in neuer Bestzeit von 1:07,25 Minuten. Sie ist, wie ihre Schwester auf den Kraul- und Rückenstrecken unterwegs und zeigte auch über 200 Meter Lagen in 3:02,57 Minuten ihre Vielseitigkeit.

Jocham mit sechs Starts

Ebenfalls sechs Start hatte Vivien Jocham auf dem Programm. Über die kräftezehrende 200 Meter Schmetterling konnte sie eine neue Bestzeit von 2:44,32 Minuten erzielen und die Bronzemedaille im Jahrgang 2004 entgegen nehmen.

Matthias Oppold, der älteste im ASA-Team, gewann Silber über 50 Meter Brust und Bronze über 200 Meter Lagen und schwamm nur knapp über seinen Bestmarken. Auch Golo Böhme gewann Silber über 200 Meter Freistil und Bronze über 200 Meter Schmetterling in der offenen Klasse. Shannon Newman belegte über ihre Rücken Spezialstrecken zweimal den Bronzerang bei den 17-jährigen und verfehlte zweimal das Podest, als Vierte. Anaise Pecher nahm drei Bestzeiten und zwei sechste Plätze mit nach Hause. Die fünf ASA-Staffeln waren zweimal nicht zu schlagen, zweimal wurde ein ASA-Quartett Zweitplatzierte und eine Staffel belegte den vierte Platz. In den verschiedenen Staffeln gingen Golo Böhme, Vanessa Dambacher, Vivien Jocham, Tobias Kohler, Carolin und Julian Morassi, Ryan Newman, Matthias Oppold, Ana Perez-Kelke und Darija Schiele an den Start.