Schwimmen: Michael Hees überzeugt in vier Lagen

Am vergangenen Wochenende sind neun Schwimmer des Aalener SC Delphin beim Winterschwimmfest im Inselbad in Untertürkheim auf der 50 Meter Bahn gestartet. Der Lohn waren Bestzeiten und Medaillen.

Der jüngste Nachwuchsschwimmer Michael Hees (2009) absolvierte am Sonntagvormittag einen Vierkampf über 50 Meter Brust, Rücken, Schmetterling und Freistil. Über 50 Meter Freistil in einer Zeit von 38,37 Sekunden wurde er in seinem Jahrgang Dritter, über 50 Meter Brust Erster. Am Ende aller Strecken stand er als Vierkampfsieger ganz oben auf dem Podest. Finja Wiegand (2009) schwamm ebenfalls den Vierkampf und freute sich sehr über den dritten Platz in dieser Wertung. Alisa Schäfauer (2002) ging bereits am Samstagnachmittag über 100 Meter Freistil und Rücken sowie über 200 Meter Rücken an den Start und schwamm sich mit persönlichen Bestzeiten jeweils unter die Top-Ten.

Lukas Seibold (2002) verbesserte sich über 200 Meter Rücken in 2:44,60 Minuten und auch über seine anderen Strecken 100 Meter Rücken und Freistil, sowie 200 Meter Freistil zeigte er beachtliche Leistungen. Jarmaine-Lea Wischnewski (2003) sprang an beiden Tagen ins Wasser und freute sich sehr über ihre Leistungssteigerung auf allen Lagen. Am Samstag ging Wischnewski über 100 Meter Brust 1:29,53 Minute und 100 Meter Freistil 1:15,70 Minute an den Start. Am Sonntag nahm sie an der Vierkampfwertung erfolgreich teil.

Jasmin Schroll (2005) schwamm über 100 Meter Rücken in 1:21,61 Minute und 100 Meter Freistil in 1:10,58 Minute persönliche Bestzeit und erkämpfte sich im Vierkampf über 50 Meter Brust den zweiten Platz, über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil jeweils die Bronzemedaille in Superzeiten. Alicia Schroll (2002) konnte trotz Trainingsrückstand zwecks Krankheit den Vierkampf für sich entscheiden. Über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil wurde sie Zweite, über 100 Meter Schmetterling Dritte. Verena Schlipf (2004) nahm an den 4x50-Meter-Strecken teil und zeigte trotz geringem Zeitabstand von einer Lage zur anderen gute Leistungen. Lena Wiegand (2006) startete über 50 Meter Rücken, Brust und Kraul und sammelte Wettkampferfahrung.