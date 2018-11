Schwimmen: Katja Mohr führt starke Delphine an

Mit den württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm ist am Wochenende der Höhepunkt für die Aalener Delphine in der Kurzbahnsaison 2018 ausgetragen worden. Das ursprünglich sechsköpfige Team, das sich qualifiziert hatte, musste krankheitsbedingt an beiden Wettkampftagen auf Pauline Heineke verzichten.

Mit drei Meisterschaften und drei Vizetitel gepaart mit zahlreichen Bestzeiten und vorderen Platzierungen unter den Top Ten verzeichneten die Sportler von der Ostalb eine erfreuliche Bilanz. Katja Mohr ihre starken Trainingsresultate ließen Trainer und Sportlerin im Vorfeld auf vordere Platzierungen hoffen. Allerdings gilt nach wie vor, dass die guten Leistungen des Trainings am Wettkampftag umgesetzt werden müssen. Und genau hier hatte Mohr in der Vergangenheit schon das ein e oder andere Mal mit ihren Nerven zu kämpfen. Bereits bei ihrem ersten Start über 50 Meter Freistil war sie in einer Zeit von 0:27,64 schnell unterwegs. Da die Konkurrenz gleichzeitig etwas Federn ließ, schlug sie am Ende etwas überraschenden als Siegerin an. „Das läuft ja richtig gut für mich“, strahlte sie. Mit diesem Ergebnis im Rücken war alle Anspannung verflogen und der selbstauferlegte Druck von ihren Schultern gefallen. So führte im weiteren Wettkampfgeschehen auch kein Weg über 50 Meter Rücken in 0:31,50 und 100 Meter Lagen in 01:10,93 an ihr vorbei. Platz zwei über 50 Meter Brust in 0:35,80 und 100 Meter Rücken in 01:08,99 sowie eine Finalteilnahme machten für die Meisterschaften zu einem erfolgreichen Wochenende Einen weiteren zweiten Platz erkämpfte sich Alicia Schroll. Sie war am Sonntag über drei Strecken am Start, blieb allerdings trotz ihrer Silbermedaille über 100 Meter Lagen in 01:13,47 hinter ihren eigenen Erwartungen. Über 200 Meter Lagen in einer Zeit von 02:40,39 wurde sie Vierte. Im 100 Meter Rückenrennen reichte es in 01:13,71 zu Platz sechs. Im Jahrgang 2005 sind die vorderen Plätze in Württemberg hart umkämpft. So blieb der Sprung aufs Podest trotz sieben Starts und neuen Bestzeiten für Schroll verwehrt.

Steigerung über 50 Meter Brust

Ihre größte Steigerung hatte sie über 50 Meter Brust (0:37,18) zu verbuchen. Hier verbesserte sie sich um über zwei Sekunden und schwamm auf Platz fünf. Mit ihren weiteren Zeiten und Platzierungen zum Beispiel über 50 Meter Freistil, wobei sie in 0:29,55 erstmals unter 30 Sekunden blieb, war Schroll sehr zufrieden. Einen weiteren TopTen-Platz erreichte sie über 100 Meter Lagen in 01:13,95 (Fünfte). Nach wie vor zählt der Freistilsprint über 50 Meter zur Königsdisziplin im Schwimmsport. Mit von der Partie waren in Neckarsulm mit Linus Baader und Maximilian Epple auch zwei schnelle Aalener Delphine. Mit 0:26,23 verbesserte Baader seine Bestzeit abermals um eine halbe Sekunde und landete auf Platz sieben. „Heute knacke ich die 26 Sekunden. Ich bin stark drauf und fühle mich fit“, verkündete Maximilian vor dem Start. Er sollte recht behalten. Die Freude war riesig als er seine Bestzeit um fast eine Sekunde auf 0:25,47 steigern konnte. Mit Platz fünf verpasste er knapp eine Medaille. Bei den nächsten Meisterschaften wollen die Delphine versuchen das Team um den ein oder anderen Schwimmer zu ergänzen. „Ich hoffe, dass auch in Zukunft unsere jungen Nachwuchstalente genügend Motivation finden und fleißig im Training sind, um ähnliche Leistungen zu erbringen“, sagt Trainer Alexander Jung.