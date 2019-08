Schwimmen: Herausragend in Berlin

Bei den Deutschen Meisterschaften sind zehn Aalener Sportallianz Schwimmer mit insgesamt neun Staffeln im Einsatz gewesen. Je drei Staffeln weiblich, männlich und mixed gingen mit Denis Bachtinov, Golo Böhme, Friederike Hoyer, Vivien Jocham, Tobias Kohler, mit den Geschwistern Carolin und Julian Morassi, mit den Zwillingen Ryan und Shannon Newman und Ana Perez-Kelke an den Start. Die Staffeln mussten sich im Vorfeld unter den besten 50 Vereinen in ganz Deutschland qualifizieren. Die 4x200m Freistil-Mixed Staffel zeigte die beste Aalener Leistung und belegte einen starken siebten Platz bei der DM. Weitere sieben ASA-Staffel landeten innerhalb den Top 20.

Jubeln konnte das 4x200-Meter-Freistil Mixed-ASA-Team. Sie schlugen als siebtschnellste Staffel bei den Deutschen Meisterschaften an. Ryan Newman schwamm das Rennen mit Bestzeit (2:02,81) an. Drauf setzte Julian Morassi mit fliegendem Start eine neue Bestzeit von 1:58,79 Minute und Friederike Hoyer und Carolin Morassi schwammen jeweils mit 2:11 das ASA-Quartett auf Platz sieben nach Hause.

Bestzeit auch bei den Männern

Eine neue Staffel-Bestzeit gab es auch für das männliche Quartett in der 4x100-Meter-Lagenstaffel. Ryan Newman startete über die 100 Meter Rücken knapp über seiner Bestzeit (1:02,74) und übergab an Brustschwimmer Denis Bachtinov. Er schwamm 1:12 auf seiner Teilstrecke und dann sprang Schmetterlingsschwimmer Julian Morassi (1:01) ins Wasser und Kraulsprinter Tobias Kohler schlug als Zwölfter an.

Die weibliche 4x100-Meter-Freistil-Staffel mit Carolin Morassi, Friederike Hoyer, Shannon Newman und Vivien Jocham konnte sich am Ende über Platz 13 freuen. Die 14-jährige Vivien Jocham konnte mit fliegenden Start eine neue, eigene Bestmarke über 100 Meter Freistil von 1:03,1 Minute erzielen.

Zwei Staffeln belegten Platz 14. Das weibliche Quartett über 4x100-Meter-Lagen. Shannon Newman startete über ihre Rückenstrecke mit 1:11,68 Minute. Carolin Morassi schwamm die, für sie, ungewohnte Brustteilstrecke und übergab die Schmetterlingsstrecke an Vivien Jocham, die erneut (1:14,4) eine Bestzeit schwamm. Schlussschwimmerin war die 14-jährige Ana Perez-Kelke, die das Quartett auf Platz 14 schwamm, und für sich ebenfalls eine neue Bestmarke (1:04,2) setzte. Eine 4x100-Meter-Freistil-Mixed-Staffel in der Besetzung von Tobias Kohler (55,03 Sekunden), Julian Morassi (54,03), Friederike Hoyer (1:00,7) und Carolin Morassi (59,8) beendeten ihr Rennen auf Rang 14. Rang 15 stand am Ende in den deutschen Ergebnislisten von Berlin für die weibliche 4x200-Freistil-Staffel.

Hoyer als Startschwimmerin

Friederike Hoyer schwamm an. Sie hatte noch kurz zuvor eines ihrer Einzelrennen geschwommen und übergab an Shannon Newman (2:19,4).

Als Dritte sprang Ana Perez-Kelke ins Wasser. Sie schwamm die gleiche Zeit und nach 2:18,7 Minuten beendete Vivien Jocham die Staffel.

Eine 4x100-Meter-Lagen-mixed Staffel mit Rückenspezialist Ryan Newman (1:03,08) als Startschwimmer und Brustspezialist Denis Bachtinov ging ins Wasser. Erneut schwamm Denis Bachtinov seine Bruststrecke in 1:12,2 Minuten und Vivien Jocham übernahm wieder die Schmetterlingsstrecke in sehr guten 1:14,6 Minuten und Schlussschwimmerin Friederike Hoyer war nach 1:00,7 am Ziel und die Staffel landete auf Platz 15. Die 8. Staffel belegte Platz 16. Im Team der 4x200-Meter-Freistil der Männer war Tobias Kohler als Starter unterwegs. Üblicherweise startet Tobias Kohler über die Sprintstrecken, aber mit 2:08,70 Minuten kam er über die Mitteldistanz gut durch das Berliner Becken. Es folgte Golo Böhme in 2:06,45 Minuten. Er hatte einen idealen, fliegenden Start. Bei der Messung zwischen Anschlag und Start blieb die Uhr auf Null stehen. Denis Bachtinov, auch sonst auf den Sprintstrecken zu Hause schwamm für sich gute 2.12 Minuten und Ryan Newman übernahm die vierte Teilstrecke in 2:03,68 Minuten.

Die männliche 4x100-Meter-Freistil-Staffel schwamm Aalener Bestzeit. Julian Morassi legte 55,08 Sekunden vor und Tobias Kohler lieferte 55,1 Sekunden nach. Ryan Newman stieg nach 55,6 Sekunden aus dem Wasser und Golo Böhme schwamm das Quartett auf Platz 21.

Die ASA-Staffelteilnehmer mit ihrem Trainer Peter Rothenstein vollbrachten eine starke Leistung, nur fünf weitere deutschen Vereine konnten alle neun möglichen Staffeln des Wettkampfprogramms starten.