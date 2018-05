Schwimmen: Erfolgreiche Aalener

Die Damen der Schwimmabteilung des MTV Aalen sind in der Württemberg-Liga vertreten. Bei der Deutschen Manschaftsmeisterschaft machten sie es sich zur Aufgabe ihren Platz in der Liga zu verteidigen. So reiste ein zehnköpfiges Team nach Leonberg.

Vanessa Dambacher sicherte sich über 50 Meter einen neuen Vereinsrekord in einer Zeit von 0:27,51 Minuten und auch wertvolle Punkte für die Teamwertung. Mit einer starken persönlichen Bestzeit von 03:02,94 Minuten brachte Lea Diemann ihre Leistungen ein. Laura-Maria Gold schwamm über 200 Meter Lagen zur neuen Bestmarke in 02:40,77 Minuten. Die zweite Schwimmerin über 200 Meter Lagen war Shannon Newman. Newman schwamm in 02:38,26 Minuten zur neuen Bestzeit. Victoria Broer hatte die langen 800 Meter Freistil zu bewältigen und meisterte diese Aufgabe mit Bravour - 10:17,01 Minuten.

Auch ihre Vereinskollegin Vivien Jocham legte über die 800 Meter so richtig los. Mit einer tollen Ausdauerleistung beendete Jocham mit 10:22,70 Minuten die Freistilstrecke. Die Rückenspezialistin Darija Schiele brachte sich über 200 Meter Rücken ein. Schiele schwamm in einem konstanten Rennen zur Endzeit 02:47,64 Minuten. Über die schwierigen 200 Meter Schmetterling traute sich Franziska Bäuerle an den Start. Sie ergatterte mit einem schnellen Schlussspurt noch wertvolle Punkte.

Die zwei Jahre jüngere Anaise Pecher belegte die 100 und 200 Meter Freistil. Mit einem starken Sprint konnte Pecher zu einer Zeit von 01:06,28 Minuten schwimmen. Auch Friederike Hoyer sammelte eifrig Punkte. Auf insgesamt vier Strecken brachte Hoyer all ihre Erfahrung ein und überzeugte mit starken Zeiten. Sportlicher Leiter Peter Rothenstein: „Die Leistungen waren wie erwartet. Wir sind aus vollem Training geschwommen und haben hier mit 12173 Punkten einen guten dritten Platz belegt.“ (an)