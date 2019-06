Vergangene Woche sind zwei junge Talente der Aalener Sportallianz bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin an den Start gegangen. Außerdem startete ein Schwimmerin der ASA in Rosenheim.

Im Vorfeld mussten Vanessa Dambacher und Ryan Newman hohe Qualifikationsnormen erfüllen, um sich dann mit den Jahrgangsbesten aus Deutschland zu messen. Diese Normen zu erreichen ist schon allein eine starke Leistung. Der Großteil der Jahrgangsbesten trainiert an Landes- oder Bundesleistungszentren, an Sportschulen, an Eliteschulen des Sports und sie sind mindestens zweimal täglich für jeweils zwei Stunden im Wasser, zusätzlich haben sie intensives Landtraining und eine Leistungsdiagnostik-, sowie eine medizinische Betreuung.

Fünf Starts für Aalener Schwimmduo

Somit ist es umso erfreulicher und lobenswerter aus Sicht der Aalener Sportallianz, dass Dambacher und Newman sich für insgesamt fünf Starts qualifizierten konnten, und erstmalig bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften dabei waren.

Die 15-jährige Kraulsprinter Vanessa Dambacher startete über 100 Meter Freistil in einem großen Teilnehmerfeld und konnte nicht an ihre, erst vor kurzem aufgestellte, Bestzeit von 1:00,10 Minute heranschwimmen.

Um eine Sekunde langsamer belegte sie einen Mittelfeldplatz. Bestzeit leuchtet dafür nach ihren 50 Meter Schmetterling an der Anzeigentafel auf. Nach 29,41 Sekunden schlug ist als 14. an. Drei Zehntel fehlten zum Einzug ins Finale der Besten Acht.

Auch im Teilnehmerfeld des 50 Meter Kraulsprints lag das Feld sehr eng zusammen und Dambacher wurde 26. in 27,96 Sekunden. Mit ihrer Bestzeit von 27,59Sekunden wäre sie auf dem zwölften Platz gelandet. Der ein Jahr ältere Rückenschwimmer Ryan Newman platzierte sich über 50 Meter Rücken und 100 Meter Rücken unter den Besten 17 seines Jahrgangs von Deutschland. In den vergangenen Wochen und Monaten erzielte er bei jedem Wettkampf immer mindestens einen Vereinsrekord.

Diese Vereinsrekordjagd war bei den Meisterschaften nicht von Erfolg gekrönt. Er schwamm über die 50 Meter Rücken allerdings nur sechs Zehntel Sekunden über seiner Bestzeit von 28,60 Sekunden. Die Zeit hätte Platz acht und den Einzug ins Finale des Jahrgang 2002 bedeutet. Die Freistilschwimmerin Friederike Hoyer fuhr in den Süden von Deutschland nach Rosenheim. Dort wollte sie die Qualizeit für die Deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin schwimmen.

Sie hat sich bereits für alle mittleren Freistilstrecken qualifiziert und nun auch für die längste Freistilstrecke der Beckenschwimmer. In Rosenheim wurde sie Erste und gewann in 17:50,63 Minuten deutlich unter der Norm für die DM.