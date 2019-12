Schwimmen: Dambacher und Kohler ragen heraus

Am zweiten Adventswochenende sind ASA-Schwimmtrainer Peter Rothenstein und Schwimmer ins hessische Wetzlar gereist. Dort fand das 14. Winterschwimmfest auf der 50 Meter Langbahn statt. Vanessa Dambacher über 200 Meter Freistil und Tobias Kohler über 100 Meter Freistil gewannen jeweils einen Pokal.

Vanessa Dambacher schlug mit einer neuen Bestzeit über die 200 Meter Freistilstrecke an (2:11,44 Minuten). Hierfür bekam sie den Pokal für die beste Einzelleistung im Jahrgang 2003. Auch gewann sie die kürzeren 100 Meter Freistil in 1:00,15. Über 100 Meter Schmetterling lag sie auch nur ein Zehntel über ihrer Bestzeit von 1:08,72.

Tobias Kohler war im Jahrgang 2001 und älter nicht zu schlagen und holte sich den Pokal für die beste Einzelleistung. Er schwamm die 100 Meter Freistil in 54,61 Sekunden. Platz drei gab es auf der 50 Meter Freistilstrecke in 24,89 Sekunden, fünf Zehntel von seiner Bestleistung entfernt. Nach 50 Metern Schmetterling gab es Silber und die 50 Meter Brust sprintete er in 33,35 Sekunden. Carolin Morassi schwamm auf ihrer Nebenstrecke 200 Meter Rücken in 2:27,20 einen neuen Vereinsrekord, den hielt seit 2017 Friederike Hoyer. Des Weiteren ging sie über alle Schmetterlingsstrecken an den Start, sowie Rücken- und Freistilstrecken. Ihr Bruder Julian verbesserte ebenfalls einen Vereinsrekord. Er steigerte seinen eigenen Rekord über 100 Meter Schmetterling und schwamm nun 1:00,75. Nah an seine Bestzeit von 54,48 Sekunden kam er über die 100 Meter Freistil und belegte Platz zwei. Auch über 200 Meter Freistil war er am Anschlag und schlug nach 2:00,22 auf Platz eins an.

Newman ohne neuen Rekord

Ryan Newman, der zuletzt bei nahezu jedem Wettkampf mindestens einen Vereinsrekord knackte, war zwei Wochen krankheitsbedingt nicht im Wasser und fand nur sehr schwer in seinen Wettkampf. Die 14-jährige Miriam Merkel konnte bei ihren sieben Starts mit sieben Bestzeiten auf sich aufmerksam machen und erreichte ihre beste Platzierung über 100 Meter Brust mit dem Bronzerang. Im Jahrgang 2002 gelang Alicia Schroll ebenfalls bei sechs Starts sechs neue Bestleistungen. Sie freute sich über Silber für ihre 100 Meter Schmetterling. Drei Bestzeiten schwamm Ana Perez-Kelke. Die Rücken und Freistilschwimmerin verbesserte sich über 200 Meter Rücken um 2,5 Sekunden auf 2:45,36, schlug über 50 Meter Freistil nach 1:05,47 an und landete über 100 Meter Freistil auf Platz vier. Silber nahm der Brustschwimmer Matthias Oppold für seine 200 Meter Brust entgegen. Hier stellte er eine neue Bestleistung auf und stieg nach 2:46,79 aus dem Wasser. Ein Platz dahinter reihte sich Denis Bachtinov in die Siegerliste mit Bronze ein. Über 100 Meter Brust in 1:13,64 erreichte er ebenfalls den Bronzerang und über die 50 Meter Schmetterlingssprint blieb er nur ein Zehntel hinter seiner Bestzeit von 29,13 Sekunden.

Vivien Jocham nahm zwei Bronzemedaillen entgegen. Über 100 und 400 Meter Freistil stand sie auf dem Treppchen und drei Hundertstel fehlten zur Bestzeit von 1:05,31 Minuten über 100 Meter. Zusätzlich schwamm sie noch drei neue Hausrekorde und auf der langen 1500 Meter Freistilstrecke zum ersten Mal unter 20 Minuten (19:50). Shannon Newman musste krankheitsbedingt ihren Wettkampf nach zwei Rennen, bei denen sie Dritte wurde, absagen. Die 13-jährige Elena Perez-Kelke hatte acht Starts und stieg dreimal mit Bestzeit aus dem Becken. Über 200 Meter schwamm sie 15 Sekunden schneller als zuvor. Ihre 2:57,06 bedeuteten im Jahrgang 2006 Platz zehn. Viktoria Broer und Golo Böhme schwammen auf Mittelfeldplätze.