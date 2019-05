Schwimmen: Carolin Morassi pulverisiert weitere Vereinsrekorde

Aus beiden Schwimm-Leistungsgruppen der Aalener Sportallianz (ASA) sind zwölf Athleten zum 25. Internationalen Sindelfingen Swimming Championships (ISSC) gereist.

Aus dem Training heraus traten Friederike Hoyer zu fünf Starts und Carolin Morassi zu acht Starts an. Gold gab es für die 20-jährige Langstreckenschwimmerin Hoyer, Silber für die Mittelstrecke 400 Meter und auf dem 4. Platz landete sie nach der 200 Meter Freistilstrecke, nur zwei Hundertstel am Podest vorbei. Auch über die kürzeren Freistilstrecken 50 und 100 Meter schwamm sie nah an ihre Bestzeiten heran. Carolin Morassi verbesserte über 200 Meter Lagen den Vereinsrekord auf 2:26,59 Minuten. Im 100 Meter Schmetterling-Endlauf konnte Morassi ihren Vereinsrekord auf 1:03,00 Minute drücken.

Innerhalb einer Stunde bestritt sie über 50 Schmetterling, 100 Schmetterling und 200 Meter Freistil Verfolgungsrennen drei Endläufe. Insgesamt gab es viermal Gold, und einmal Silber in der offenen Wertung für sie. Über die Langstrecke 800 Meter stand die 14-jährige Vivien Jocham in neuer Bestzeit von 10:16,30 Minuten ganz oben auf dem Podest. Sie hatte sieben Starts über alle Freistilstrecken und schwamm über Schmetterling 50 und 100 Meter jeweils nur wenige Zehntel an ihren Bestleistungen vorbei.

Perez-Kelke holt Silber

Nach 400 Meter Freistil freute sich Elena Perez-Kelke über Silber und Bestzeit von 5:39,54 Minuten. Sie war bei allen Freistilstrecken(50 bis 800 Meter) am Start und verbesserte sich deutlich. Knapp über 1:10 Minute schlug sie nach ihrem 100 Meter Rennen an. Ihre ältere Schwester Ana gewann Bronze auf der langen Freistildistanz 800 Meter, nur knapp eine Sekunde über ihrer schnellsten Zeit. Nach sechs Starts hatte sie am Ende drei Bestzeiten aufgestellt. Ebenfalls auf den Freistilstrecken unterwegs schwamm Anaise Pecher zu Silber im Jahrgang 2002 über 800 Meter Freistil (10:50,85). Über die kürzeren 50 und 100 Meter Strecken kam sie ganz nah an ihre Bestzeiten heran. Zweimal im Jahrgang 2005 beendete auf dem undankbaren vierten Platz Darija Schiele ihre 50 Meter Rücken und ihre 50 Meter Schmetterling. Dafür aber standen am Ende Bestzeiten an der Anzeigentafel. 50 Meter Rücken in 33,93 Sekunden und nach 32,88 Sekunden schlug sie über 50 Meter Schmetterling an. Über die jeweilige 200 Meter Strecke lag sie nur wenige Zehntel über ihren Bestleistungen, die sie in den vergangenen Wettkämpfen erst aufgestellt hatte. Schiele schwimmt derzeit von Wettkampf zu Wettkampf Bestleistungen.

Sechs Starts und fünf Bestleistungen für Bork

Sechs Starts und fünf Bestleistungen waren das Ergebnis der jüngsten ASA-Schwimmerin Sanja Bork. Sie schwamm alle Freistilstrecken und 50 Meter Brust. In allen Rennen lag sie im Jahrgang 2008 unter den Besten 20. Im Jahrgang 2006 sprang Paula Wilhelm viermal ins Becken. Dreimal hat sie ihre Bestzeiten gesteigert und sie erzielte ihre beste Platzierung über 200 Meter Brust auf Platz neun in 3:32,18 Minuten. Denis Bachtinov und Matthias Oppold qualifizierten sich jeweils für den 100 Meter Brust-Endlauf. Bachtinov kam nochmals ganz knapp an seine Vorlaufzeit von 1:13,91 Minute heran und schlug als Sechster an. Siebter wurde Oppold nur sechs Zehntel hinter der Vorlaufzeit (1:15). Sie hatten fünf beziehungsweise sechs Starts auf dem Programm und auf den Sprintstecken kamen sie sehr nah an ihre Bestzeiten heran.