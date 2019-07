Schwimmer der Aalener Sportallianz sind bei den Württembergischen Meisterschaften in Schwäbisch Gmünd an den Start gegangen. Dem 4x100-Meter Freistil-mixed-Quartett fehlten nur fünf Zehntel zum Gewinn der Landesmeisterschaft.

Mit einem Vereinsrekord und Landesmeisterin, Vizemeisterin und Bronzegewinnerin in der offenen Klasse und ebenfalls sechsmal erfolgreich im Jahrgang 2000 fuhr Carolin Morassi aus Gmünd nach Hause. Vereinsrekord schwamm sie über 200 Meter Schmetterling. Der steht nun bei 2:17,10 Minuten.

Auch Friederike Hoyer verbesserte ihren eigenen Vereinsrekord über 200 Meter Freistil um eine halbe Sekunde (2:07,39). Nicht zu schlagen war Hoyer auch über die mittlere Freistildistanz 400 Meter (4:28,91). Über beide Strecken gewann sie die offene Wertung und auf der kürzeren 100 Meter-Freistilstrecke stand sie im Endlauf (Achte). Ryan Newman schwamm in der offenen Wertung au Platz drei. Im Jahrgang 2002 entging ihm über 50 Meter Rücken Gold nur ganz knapp. Im Endlauf der offenen Klasse wurde er Fünfter. Silber gab es über 100 Meter Rücken. Der Rückenspezialist stieg über 200 Meter Rücken als Dritter bei den 17-jährigen aus dem Becken. Im Jahrgang 2002 wurde Shannon Newman zweimal Meisterin. Sie schwamm 100 und 200 Meter Rücken jeweils am Schnellsten und stieg als Dritte über 200 Meter Freistil auf das Podest.

Dambacher holt Jahrgangsgold

Vanessa Dambacher freute sich im Jahrgang 2003 über Gold auf der 100 Meter-Freistilstrecke. Für den Meistertitel über 50 Meter Freistil fehlten Dambacher am Ende eine Zehntel. Auch über 50 Meter Schmetterling fehlte wieder eine Zehntel zu Platz eins. Dambacher wurde Dritte. Eine persönliche Bestzeiten schwamm sie über 100 Meter Schmetterling (4.). Sie schlug nach 1:08,62 an. Über 200 Meter Freistil verbesserte sie sich um knapp 1,5 Sekunden auf 2:14,83 und wurde wiederum Vierte. Sie bestritt 50 und 100 Meter Freistil-Endläufe und war als Fünfte und Sechste im Ziel. Vivien Jocham wurde mit 4:50,96 über die längere Freistildistanz Dritte (2004). Bei ihren insgesamt vier Einzelstarts hatte sie am Ende vier neue Bestzeiten stehen.

Julian Morassi kam bei den Sprintstrecken immer knapp an seine Bestzeiten heran. Dasselbe gelang Tobias Kohler, der seine vier Einzelrennen am Ende immer auf den Plätzen vier bis sieben. beendete. Im Jahrgang 2005 sprang Darija Schiele achtmal ins Wasser und nahm Silber für ihre 50 Meter Rücken entgegen. Freuen konnte sie sich auch über eine neue Bestzeit über 100 Meter Freistil (1:06,42). Ana Perez-Kelke schwamm dreimal Bestzeit und trug sich zweimal als Fünfte mit Bestzeiten über 200 und 400 Meter Freistil mit 2:18,94 und 4:58,34 Minuten in die Siegerlisten des Jahrgang 2004 ein.

Pecher dreimal am Podest vorbei

Anaise Pecher schwamm dreimal und schrammte am Podest über ihre 200 Meter Freistilstrecke vorbei und belegte Platz vier. Bei Elena Perez-Kelke blieb die Uhr über die 50 Meter Freistilsprintstrecke nach 31,45 Sekunden stehen (10., im Jahrgang 2006). Um fast zwei Sekunden steigerte sie sich auf der 100 Meter Freistilstrecke und schlug nach 1:07, 86 auf dem achten Rang an. Drei Freistilstarts absolvierte der 19-jährige Golo Böhme. Seine beste Platzierung gelang ihm über die mittlere Freistildistanz 400m mit Platz sieben. Über 200 Meter wurde er Neunter. Der älteste im Team Denis Bachtinov kam in der offenen Wertung über die 50 Meter Brust auf Platz fünf. Knapp am Titel vorbei, schwamm das ASA-Quartett mit der 4x100-Meter Freistil mixed-Staffel. In der Besetzung Tobias Kohler, Julian Morassi, Friederike Hoyer und Carolin Morassi (100 Meter Freistil in 57,61) schwammen sie mit fünf Zehntel Abstand zur Vizemeisterschaft. Eine weitere Vizemeisterschaft gewann die 4x100-Meter Freistil-Staffel der Frauen, bestehend aus Carolin Morassi, Friederike Hoyer, Vanessa Dambacher und Shannon Newman. Drittschnellstes Team über 4x100-Meter Lagen waren die Schwimmer Ryan Newman, Denis Bachtinov, Julian Morassi und Kraulsprinter Tobias Kohler. Eine weitere mixed-Staffel stand auf dem Siegertreppchen. Ryan Newman, Denis Bachtinov, Carolin Morassi und Friederike Hoyer schlugen als drittes Team in der 4x100-Meter Lagen mixed-Staffel an.