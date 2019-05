Schwimmen: 18 Medaillen und ein Pokal

Beim 14. Günter-Behnert Gedächtnisschwimmen in Gaildorf haben zehn Schwimmer der TSG Abtsgmünd mit gemischt. Sie fischten dabei acht Gold-, acht Silber- und zwei Bronzemedaillen aus dem Becken. Gekrönt wurde die Leistung der TSGler durch den Pokalgewinn, der an die besten sechs Mannschaften vergeben wird. Der Wettkampf musste allerdings auf Grund eines Gewitters verfrüht abgebrochen werden, weshalb nicht alle Starts ausgeführt werden konnten.

Bei den 50 Meter Strecken wurden die Jahrgänge 2000 bis 2007 zusammen gewertet. Außerdem erfolgte eine Masterwertung, bei der die Jahrgänge ab 1999 in Altersklassen gewertet werden. Die besten acht Schwimmer trugen ein offenes Finale aus. Über die 100 und 200 Meter Strecken erfolgte die Wertung jahrgangsweise.

Neidhard im Finale

Frank Neidhart (AK 45) konnte sich hierbei in das 50 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling Finale schwimmen. Über 50 Meter Brust erreichte er im gesamten Teilnehmerfeld den vierten Platz. Über die 50 Meter Schmetterling erschwamm er sich Platz acht.

Hanna May (AK 20) schaffte den Sprung in das 50 Meter Brust Finale und sicherte sich den siebten Platz. Svenja Zieker (AK 20) schwamm ebenfalls im 50 Meter Brust-Finale und erreichte den sechsten Platz. Stefanie Kruger (AK 20) ging über drei Strecken an Start und sicherte sich über 50 Meter Rücken, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Schmetterling Gold.

Frank Neidhart (AK 45) sicherte sich Gold über die 50 Meter Freistil. Zweimal Silber komplettieren sein Ergebnis. Jannik Neidhart (2006) schwamm über 200 Meter Lagen eine starke Zeit und sicherte sich die Bronzemedaille. Jonas Riek (2005) schwamm 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen. Dabei gewann er jeweils Silber. Hanna May (AK 20) schwamm über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust zu Gold. Über 50 Meter Rücken sicherte sie sich die Silbermedaille. Svenja Zieker (AK 20) gewann über 50 Meter Brust Silber. Heidi Witzmann (AK 45) schwamm über 50 Meter Freistil zu Gold, über 50 Meter Rücken zu Silber.

Maximilian Maier (2008) schwamm Bestzeit über 50 Meter Rücken und erreichte einen starken fünften Platz. Cedric Schneck (2004) schwamm über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust eine neue Bestzeit und sicherte sich in der Wertung 2000-2007 die Plätze 13 und acht. Anika Braun (AK 20) erschwamm über 100 Meter Rücken Gold. Über 50 Meter Schmetterling sicherte sie sich Silber und über 50 Meter Rücken Bronze.