An diesem Sonntag um 12 Uhr erwarten die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim den KV Liedolsheim. Die Frauen aus Baden haben erst ein Spiel bestritten. Vergangenen Sonntag konnte die gegnerische Mannschaft aus Bruck wegen einer Vollsperrung der Autobahn nicht antreten. Sportlich fair wurde das Spiel verlegt.

Beste Spielerinnen bei Liedolsheim sind Saskia Seitz und Jessica Dreher, beide in Schrezheim bestens bekannt und einmal mehr werden sie hochmotiviert im Kegeltreff auftreten. Auch die Schrezheimer Spielerinnen werden dieses Spiel gewinnen wollen, nachdem sie am vergangenen Sonntag fast die Sensation geschafft haben. Mit ein wenig mehr Glück hätten sie in Bamberg gewinnen können.

Große Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung wird Trainer Wolfgang Lutz deshalb bestimmt nicht vornehmen. Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre liegt die Favoritenrolle bei Liedolsheim. Meistens nahmen die Frauen die Punkte von der Ostalb mit nach Baden. In Schrezheim hofft man auf ein volles Haus im Kegeltreff am Kloster und auf die Unterstützung der Fans. „Eine schwierige Aufgabe, die bessere Tagesform wird eine entscheidende Rolle spielen“, so der Kommentar von Trainer Wolfgang Lutz.

Beim Schlusslicht gefordert

Die Männer vom KC Schrezheim müssen am Samstag beim KRC Kipfenberg antreten. Die Gastgeber aus Bayern haben noch kein Spiel gewonnen und stehen am Tabellenende. Bester Spieler nach zwei Wettkämpfen ist Michael Niefnecker mit einem Schnitt von 625 Kegeln. Sicherlich werden sie alles daran setzen um dieses Heimspiel zu gewinnen. Die Schrezheimer Kegler um Sportwart Fabian Lutz müssen an ihre Bestleistungen anknüpfen, wenn sie die Punkte entführen wollen.