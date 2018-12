Schwester hochfuenf in der Stadtkirche

Das Vokalensemble Schwester hochfuenf singt am Sonntag, 9. Dezember, ab 18 Uhr beim Adventskonzert in der Aalener Stadtkirche. Die fünf Schwestern verzichten in ihrem Programm „Adventslieder“ bewusst auf weihnachtliche Klänge und möchten so auf schlichte Weise die Zuhörer berühren. Die Aalenerin Maria Esseling ist Mitglied im Ensemble und als Stimmbildnerin in der Aalener Chorschule tätig. Es erklingen unter anderem Klassiker wie „Maria durch ein Dornwald ging“ bis „Die Nacht ist vorgedrungen“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.