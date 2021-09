Schwerstarbeit für den SVW

Mit dem ersten Heimsieg in der laufenden Fußball-Landesliga-Saison am vergangenen Samstag tritt der SV Waldhausen nun an diesem Sonntag um 15 Uhr auswärts gegen den Tabellenführer, den TV Echterdingen, an. Nach den kräftezehrenden „Englischen Wochen“ mit je einem Auswärtsspiel unter der Woche stand nun eine normale Trainingswoche an. Die Waldhäuser Mannschaft war am letzten Wochenende sehr geschlossen und souverän aufgetreten.

Lediglich der letzte Ball fehlte und bei den Torabschlüssen teilweise das Quäntchen Glück. Nach nun sechs Spielen rangiert Waldhausen mit elf Punkten auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 2. Zu Beginn der Trainingswoche galt es erstmals zu regenerieren und die Wunden zu lecken. Ab dem Mittwoch galt dann das volle Augenmerk auf das bevorstehende schwere Auswärtsspiel beim TV Echterdingen. Echterdingen ist eine spielstarke Mannschaft, die ihren Gegner frühzeitig unter Druck setzen möchte.

In der Offensive hat sich der TVE mit dem portugiesischen Ex-Profi Rui Tiago Caldas de Carvalho vom Oberligisten TSG Backnang sowie mit dem Top-Torjäger Caglar Celiktas vom Landesliga-Konkurrenten SV Bonlanden verstärkt. Das bedeutet Schwerstarbeit für die Abwehr um Kapitän Dennis Wille. Mit 17 erzielten Treffern konnte Echterdingen dies bereits mehrfach in der laufenden Saison unter Beweis stellen. Für den SVW bedeutet dies, so lange wie möglich die Null zu halten. Neben dem Langzeitverletzten Fabian Fuchs und Jan Hasenmaier laborieren noch einige Spieler an Blessuren. Trainer Jens Rohsgoderer wird zum Anschlusstraining die Spieler bestimmen, die mit nach Echterdingen fahren werden.