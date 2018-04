Schwerstarbeit wird auf den Fußball-Verbandsliga-Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen an diesem Samstag um 15.30 Uhr bei der TSG Tübingen zukommen. Für den Gastgeber, TSG Tübingen, vierter Tabellenplatz, 39 Punkte, zählt nur ein Heimsieg, will man im Kampf um die Verbandsligameisterschaft noch eingreifen.

Gemeinsam mit den Sportfreunden führen die Gastgeber die Heimtabelle der Verbandsliga an und diesen Heimvorteil wollen die Mannen um Trainer Adrian nutzen, um weiterhin im Kampf um die Verbandsligameisterschaft mitzumischen. Mit 55 Treffern verfügen die Tübinger über den besten Sturm der Liga. Die Schwachstelle des Teams ist jedoch im Abwehrbereich. Dies zeigen die 51 Gegentore.

Die Stärke der TSG ist eindeutig der Teamgeist. Sie spielen einen kultivierten Fußball und alles was sie unternehmen, hat Hand und Fuß. Herausragend bei der TSG sind die Offensivspieler Frey, Lack, Glück und Dierberger, die gemeinsam 36 der bisher 55 Treffer erzielt haben. Mit dem Ebnater Magnus Haas, bisher SSV Reutlingen, haben sich die Tübinger zudem noch in der Winterpause verstärkt. Erleichterung machte sich bei den Sportfreunden nach dem deutlichen 6:0-Heimsieg breit und dieses Selbstvertrauen gilt es nun für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle mit in die Partie zu nehmen. Schnörkelloses Spiel und souveräne Abwehrarbeit wird auf dem nicht gerade guten Rasenplatz für die Sportfreunde in Tübingen gefordert werden um dort etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen.

Die Qualität, um auch in Tübingen zu bestehen, ist im Dorfmerkinger Team vorhanden. Diese gilt es nun auf den Platz zu bringen. In Tübingen stehen Dietterle vermutlich dieselben Akteure wie gegen Ehingen Süd zur Verfügung. Will Dorfmerkingen den Platz an der Sonne der Verbandsliga halten, zählt nur ein Auswärtssieg.